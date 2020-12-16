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منوعات

أثناء جراحة خطيرة.. طفلة تعزف على البيانو وتلعب على الموبايل 6 ساعات.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
العزف على البيانو والغناء واللعب كانوا هم رفقاؤها داخل غرفة العمليات، فبينما كانت هي تعزف كان الأطباء يقومون على صوت معزوفاتها بمهتمهم الدقيقة في إزالة ورم خبيث بالمخ، لتمتلئ غرفة العمليات بالبهجة بدلًا من صراخ الألم.


خضعت فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات لعملية جراحية في الدماغ بينما كانت مستيقظة وتلعب ألعابًا على الهاتف الذكي وتعزف على البيانو لمدة ست ساعات لإزالة ورم.


قال الدكتور "أبهيشيك تشوهان"، جراح الأعصاب الذي أجرى العملية جنبًا إلى جنب مع فريقه، إن المريضة عزفت على البيانو لمدة ست ساعات على الأقل، كما لعبت على الهاتف الذكي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور البريطانية.


ففي هذه النوعيات من العمليات، يظل المريض واعيًا طوال العملية نظرًا لموقع الورم، والذي يمكن أن يكون بالقرب من أجزاء من الدماغ تتحكم في الرؤية والحركة والكلام.


قال الدكتور أبهيشيك تشوهان: "كانت هذه العملية حاسمة وقد سمعنا دوليًا أنه يمكننا إجراء عملية جراحية للمريض بنجاح باستخدام الآلة الموسيقية عن طريق تحويل عقل المريض، لذلك فعلنا الشيء نفسه، نتيجة لذلك، الفتاة بخير الآن".


لا يمكن إزالة ورم الطفلة إلا من خلال الجراحة واختاروا إبقاءها مستيقظة لتجنب خطر إتلاف الأعصاب الأخرى في دماغها، واستخدم الأطباء التخدير الموضعي فقط في جزء الرأس الذي كانوا يعملون فيه.


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