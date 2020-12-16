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فن

على أضواء الشموع.. أحمد العوضي يفاجئ ياسمين عبد العزيز بمكان رومانسي.. شاهد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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ندى فكرى
فاجأ الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز،  بتجهيز مكان رومانسي لها، حيث نشرت ياسمين صورة المكان و ذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهر في الصورة مكان رومانسي علي أضواء الشموع علي حروف أحمد وياسمين. 

وعلقت  ياسمين عبد العزيز،  قائلة "شكرا يا بطلي...بحبك".

يذكر أن أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

أما آخر أعمال ياسمين السينمائية فهو فيلم "الأبلة طم طم"، للمخرج على إدريس وتأليف أيمن وتار، تدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم‪.
على أضواء الشموع.. أحمد العوضي يفاجئ ياسمين عبد العزيز بمكان رومانسي.. شاهد
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