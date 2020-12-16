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منوعات

مشهد مرعب.. زرافة تهاجم سياحا أثناء تجولهم في الغابة.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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مريم صليب
زيارة الحيوانات من أجمل النزهات التي قد تشعرك بالسعادة والاستمتاع بالطبيعة، ولكن لا يفكر بعض البشر أنهم قد يتسببون في إزعاج للحيوانات في الحدائق والغابات حين يقتحمون حياتهم البرية بالسيارات والضوضاء.


نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو لبعض الزوار في حديقة بكينيا تعرضوا لهجوم مفاجئ من زرافة أثناء تجولهم في المكان، ولكن يبدو أن الزرافة كانت تشعر بالضيق من وجود هؤلاء الزوار في الغابة.


ظهرت الزرافة في مقطع الفيديو تركض خلف سيارة تحمل 3 من الزوار الذين كانوا يتجولون في الغابة التي تتواجد بها، ولكن برغم اللطف والوداعة المعروف عن الزرافة، إلا أنها كانت غاضبة وشرسة جدا.


جدير بالذكر أن الزرافات تنتشر بكثافة في الغابات الأفريقية، ويرتاد السياح تلك الغابات للتمتع بالطبيعة والحياة البرية والتقاط صور حية مع الحيوانات البرية.

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