ظهور نتيجة المسحة الثانية لمنتخب مصر للشباب

ظهرت نتيجة المسحة الثانية الخاصة بمنتخب مصر للشباب المتواجد في تونس للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا والتي أجريت للاعبين أمس بعد إعلان انسحابهم من المباراة الافتتاحية أمام ليبيا.





وأكدت نتيجة المسحة الثانية استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرون، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم.





وكان المسؤولون عن المنتخب قاموا باستدعاء أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة علي استاد رادس.



