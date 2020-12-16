التنمية الصناعية: مجمع الأقصر يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأبناء الصعيد

أعلن اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، خلال زيارته التفقدية للمجمع الصناعى بالأقصر، أ ن المجمع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة لأبناء الصعيد من خلال إتاحة وحدات إنشائية كاملة المرافق للشباب وجاهزة بكافة التراخيص.





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وأوضح الزلاط، خلال الزيارة ، انه تم عمل تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الاخير للوحدات الصناعية لصغار المستثمرين بدءا من تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 الى 500 جنيه.





وتابع: كما تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه , وإتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية , كما تم عقد بروتوكولات تعاون مع 8 بنوك لتوفير التيسيرات التمويلية اللازمة للمستثمر الراغب في تملك الوحدة , كما تم إتاحة نظام آخر للايجار بالنسبة للمستثمر لمدة 10 سنوات، ولمزيد من التيسيرات تقرر تحصيل الإيجار بعد 6 شهور من بدء الإنتاج كما تم اتاحة للمستثمر المستاجر تملك الوحدة في أي وقت حسب رغبته مع خصم ما قام بدفعه من قيمة إيجارية، وذلك من ثمن الوحدة.









كما تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتوفير الماكينات ومستلزمات الإنتاج لاصحاب الوحدات بتيسيرات تمويلية للبدء فورا في الإنتاج.









وأشار إلى أنه تم التواصل مع كافة المستثمرين الذيم سحبوا الكراسات من كل محافظة وتم عقد اجتماعات موسعة خلال الأيام الماضية والتعرف على مطالبهم وحل اية معوقات قد تواجههم والرد ع استفساراتهم.



