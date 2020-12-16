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رياضة

بمباركة عصام الحضري ..عفروتو يعلن عبر صدى البلد انتقاله للدوري الإماراتي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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مجدي سلامة
أعلن أحمد كمال الشهير بـ عفروتو عبر صدى البلد ، انتقاله إلى نادي ليوا اف سي المتواجد في دوري الدرجة الثانية من الدوري الإماراتي ، والذي يرأس ناديه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق .

وقال أحمد عفروتو في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : " سعيد بإنضمامي إلى نادي ليوا اف سي في الدوري الاماراتي ، لقد وقعت على عقد يشمل عام واحد ، كنت ألعب في صفوف نادي نارا يونايتد التايلاندي في الخطوة السابقة ".

وتابع : " كان لدي عرضين من بولندا في أوروبا لكنهم لم يكونوا على نفس المستوى بالنسبة لي ، لذلك فضلت التعاقد مع نادي ليوا ".

وأضاف : "محمد شوقي لاعب النادي الأهلي السابق هو من يساعدني دائمًا ويقدم لي النصائح من أجل استكمال رحلة الاحتراف ".

وعن وجود عروض من مصر قال : " ليس لدي عروض في مصر ، فأنا لم أمتلك وكيل في مصر يجلب لي العروض الضخمة مثل الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي ".

واختتم : " هدفي تحقيق حلمي ومواصلة السعي في رحلة الاحتراف ، وسأنتقل إلى أوروبا مجددًا العام القادم من خلال بوابة كبرى ".
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