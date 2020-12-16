الحبة الثلاثية.. ابتكار جديد فعال وآمن لعلاج ضغط الدم المرتفع

الحبة الثلاثية .. هي عقار مركب جديد، يتمتع بالقدرة على إحداث ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم، بعد أن أعلنت تجربة سريرية أنه آمن للاستخدام وفعال للغاية.





وأكدت تجربة سريرية حديثة أن حبة دواء جديدة يمكنها علاج ارتفاع ضغط الدم بشكل أكثر فعالية من العلاج التقليدي.



في تجربة سريرية حديثة بقيادة باحثين من معهد جورج للصحة العالمية - مع فروع في المملكة المتحدة وأستراليا والهند - اختبروا فعالية وسلامة استخدام دواء مبتكر لعلاج ارتفاع ضغط الدم.





هذا الدواء، الذي أطلق عليه الباحثون اسم "الحبة الثلاثية" ، يجمع بين جرعات منخفضة من ثلاثة أدوية موجودة لضغط الدم، وهي telmisartan (20 ملليغرام) ، أملوديبين (2.5 ملليغرام) ، وكلورثاليدون (12.5 ملليغرام).





ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية (WHO) من عام 2008 ، فإن حوالي 40 بالمائة من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا قد رفعوا ضغط الدم في جميع أنحاء العالم.





وتقدر منظمة الصحة العالمية أيضًا أن ارتفاع ضغط الدم مسؤول عن 7.5 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وذلك لأن هذا الشرط هو عامل خطر رئيسي لكل من أمراض القلب والسكتة الدماغية، مما يجعلها الأولوية لابتكار علاجات فعالة لتنظيم ضغط الدم.





وعادة يبدأ الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم بتناول دواء واحد لضغط الدم بجرعات منخفضة ، ثم يضطرون إلى العودة إلى أطبائهم مرارًا وتكرارًا، ثم يحصلون على وصفات لجرعات أعلى بشكل متزايد والمزيد من أدوية ضغط الدم.





ووفقًا للمؤلفة المشاركة في الدراسة الدكتورة روث ويبستر : "يتم إعادة المرضى [إلى عيادة الطبيب] على فترات متكررة لمعرفة ما إذا كانوا يحققون أهدافهم بزيارات متعددة مطلوبة لتكييف علاجاتهم وجرعاتهم."





وتضيف: "المشكلة في هذا النهج هي أنه ليس الوقت غير فعال فحسب ، بل إنه مكلف. نعلم أيضًا أن العديد من الأطباء والمرضى يجدونها معقدة للغاية وغالبًا لا تلتزم بهذه العملية ".





لذلك، اختبر الدكتور ويبستر وزملاؤه طريقة يأملون أن تكون أكثر كفاءة ، ولن يكون لها آثار جانبية إضافية، وستزيل بعض المضايقات المتعلقة بالعلاج التقليدي.





هذه هي الطريقة التي توصلوا بها إلى "الحبة الثلاثية" ، التي تجمع بين الجرعات المنخفضة الثابتة من ثلاثة أدوية موجودة بالفعل تستخدم عادة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.







"الحبة الثلاثية" مقابل العلاج التقليدي

أجريت التجربة السريرية التي تختبر فعالية وسلامة حبوب منع الحمل المركبة الجديدة في سريلانكا. وشمل 700 مشارك - يبلغ متوسط ​​أعمارهم 56 عامًا - بلغ متوسط ​​ضغط الدم لديهم 154/90 ملم زئبق (ملم زئبق) ، وهي علامة نموذجية لارتفاع ضغط الدم.





من بين جميع المشاركين، تناول البعض حبوب منع الحمل المركبة، بينما واصل آخرون اتباع العلاج المعتاد لخفض ضغط الدم ، وفقًا لنصيحة أطبائهم.





على عكس أولئك الذين يتبعون العلاج التقليدي لارتفاع ضغط الدم ، كان عدد أكبر ممن تناولوا حبوب منع الحمل المركبة قادرين على خفض ضغط الدم بشكل فعال ، ووصلوا إلى الضغط المستهدف البالغ 140/90 ملم زئبق أو أقل.





كان الهدف للأفراد المصابين بمرض السكري أو أمراض الكلى هو 130/80 ملم زئبق ، وهو ما تمكن الكثير من الأشخاص الذين يتناولون "الحبة الثلاثية" من الوصول إليه.





وبشكل أكثر تحديدًا، حقق 70 بالمائة من الأشخاص الذين تناولوا "الحبة الثلاثية" ضغط الدم المستهدف ، مقارنة بما يزيد قليلًا عن 50 بالمائة من المشاركين الذين واصلوا العلاج التقليدي لارتفاع ضغط الدم.





في ورقة الدراسة التي نشروها في JAMA ، أوضح المؤلفون أنه بعد 6 أشهر من بدء التجربة ، كان 83 بالمائة من الأشخاص الذين بدأوا في تناول "الحبة الثلاثية" لا يزالون يتبعون نفس العلاج.





على العكس من ذلك ، فإن معظم المشاركين الذين اتبعوا علاجًا تقليديًا أضافوا الأدوية أو زادوا كميات الأدوية بنسبة 6 أشهر.





يقول البروفيسور أنوشكا باتيل ، مؤلف مشارك في الدراسة: "وضع الاتحاد العالمي للقلب هدفًا طموحًا بحلول عام 2025 سيكون هناك انخفاض بنسبة 25 بالمائة في مستويات ضغط الدم على مستوى العالم".





وتابعت قائلة: "يمكن أن تكون الحبة الثلاثية وسيلة منخفضة التكلفة لمساعدة البلدان في جميع أنحاء العالم على تحقيق هذا الهدف".

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.