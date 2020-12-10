لو مش بتاخد أدويتك.. الحمية النباتية تساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم

كشفت بحث جديدة أجري مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين، عن أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يساهم في علاج ارتفاع في ضغط الدم، وأن يغني مرضى ضغط الدم من تناول أدويتهم.
وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن ارتفاع ضغط الدم يعد أحد أكبر عوامل الخطر للسكتة الدماغية والنوبات القلبية، لذلك من الضروري خفضه بمجرد أن يكتشفه الطبيب من خلال الفحص وإجراء بعد التحاليل.
وأوضح الباحثون، أن أغلب مرضى ضغط الدم المرتفع لا يتناولون أدويتهم بشكل منتظم، ومن لا يهتم بتناولها على الإطلاق، وهو ما يتسبب لهم في مضاعفات، إلا أن نتائج الدراسة أكدت أن اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الأطعمة النباتية يمكن ان يعمل على خفض ارتفاع ضغط الدم.
وأكد الباحثون أن أهمية أحداث تغييرات في نمط الحياة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم يمكن ان يكون خيارا فعالا للغاية في الحد من إصابة مرضى ضغط الدم بالنوبات القلبية ، والتي يجب على الطبيب العام أن ينصح بها.
وأشار الباحثون، إلى انه من المعروف أن اتباع نظام غذائي نباتي يعد فعالا في معالجة ارتفاع ضغط الدم؛ حيث انه يشمل الحد من تناول الكافيين والكحول استهلاك الملح والتوقف عن التدخين وفقدان الوزن، ممارسة الرياضة بشكل أكثر انتظامًا.
واستطرد الباحثون، انه اتباع نمط غذائي صحي يعتمد على الخضروات أكثر من استهلاك البروتينات والمنتجات الحيوانية قد يكون كافيا في خفض ضغط الدم المرتفع عند بعض الأشخاص بدون استخدام الادوية و علاجات ضغط الدم.
ويجد بعض الناس أن الأنظمة الغذائية النباتية تؤدي إلى إنقاص الوزن، وتقليل تناول الملح، وهو الأمر الذي يساعد في خفض ضغط الدم، ولا يعني ذلك أن هناك شيئًا مميزًا في اتباع النظام الغذائي النباتي، وكن هذا النظام يميل إلى أن يكون أقل في السعرات الحرارية.
** مرجع هذا البحث من صحيفة ديلي ميل البريطانية