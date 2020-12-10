لو مش بتاخد أدويتك.. الحمية النباتية تساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم

وأكد الباحثون أن أهمية أحداث تغييرات في نمط الحياة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم يمكن ان يكون خيارا فعالا للغاية في الحد من إصابة مرضى ضغط الدم بالنوبات القلبية ، والتي يجب على الطبيب العام أن ينصح بها.





وأشار الباحثون، إلى انه من المعروف أن اتباع نظام غذائي نباتي يعد فعالا في معالجة ارتفاع ضغط الدم؛ حيث انه يشمل الحد من تناول الكافيين والكحول استهلاك الملح والتوقف عن التدخين وفقدان الوزن، ممارسة الرياضة بشكل أكثر انتظامًا.





واستطرد الباحثون، انه اتباع نمط غذائي صحي يعتمد على الخضروات أكثر من استهلاك البروتينات والمنتجات الحيوانية قد يكون كافيا في خفض ضغط الدم المرتفع عند بعض الأشخاص بدون استخدام الادوية و علاجات ضغط الدم



