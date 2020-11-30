بـ 6 أنواع من الأعشاب.. تخلصي من ارتفاع ضغط الدم بدون أدوية

أعشاب عديدة من مطبخك تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع الذي يمكن الوقاية منه لمنع الإصابة بأمراض القلب ويمكن للعديد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة أن تقلل أيضًا من ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .
في الواقع ، أظهرت الدراسات أن بعض الأعشاب والتوابل قد تقلل من مستويات ضغط الدم ، لذلك قد ترغب في إضافتها إلى نظامك الغذائي أيضًا.
إليك6 أعشاب قد تساعد في خفض ضغط الدم وفقا لموقع هيلث لاين.
قد تساعد أيضًا بعض الأعشاب والتوابل في خفض ضغط الدم.
1. الريحان
الريحان هو عشب لذيذ متوفر بأشكال مختلفة وهو غني بالأوجينول. ربطت الأبحاث مضادات الأكسدة النباتية بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك خفض ضغط الدم .
أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلصات الريحان الحلو ساعدت على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف الدم ، مما ساعد بدوره في خفض ضغط الدم .
ومع ذلك ، يحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان الريحان يساعد في خفض ضغط الدم لدى البشر.
2. البقدونس
البقدونس له خصائص غذائية رائعة ويحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تقلل من ضغط الدم
أظهرت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة الكاروتينية تقلل من ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب
يحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تساعد في خفض ضغط الدم. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية لتأكيد هذه الآثار.
3. بذور الكرفس
بذور الكرفس ( Apium Gravolens ) هي توابل متعددة الاستخدامات ومليئة بالعديد من العناصر الغذائية ، مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم والألياف.
ومن المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث تشير إلى أن بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم.
درست إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران آثار مستخلص بذور الكرفس على ضغط الدم.
وجدت الدراسة أن مستخلص بذور الكرفس يخفض ضغط الدم لدى الفئران المصابة مسبقًا بارتفاع ضغط الدم - ولكن ليس في الفئران التي لديها ضغط دم طبيعي
اقترح الباحثون أن المركبات الموجودة في مستخلص بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم من خلال العمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم.
بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر بذور الكرفس مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي تم ربطها بخفض ضغط الدم
ومع ذلك ، لا يوجد سوى عدد قليل من الدراسات حول بذور الكرفس وضغط الدم. يحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من البحوث البشرية في هذا المجال.
4. الثوم
الثوم غني بالعديد من المركبات التي قد تفيد قلبك.على وجه الخصوص ، يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم
وجدت مراجعة لـ 12 دراسة أجريت على أكثر من 550 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن تناول الثوم قلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمعدل 8.3 ملم زئبق و 5.5 ملم زئبق على التوالي.
5. الزعتر
الزعتر عشب لذيذ مليء بالعديد من المركبات الصحية. يعد حمض Rosmarinic هو أحد هذه المركبات. ربطت الأبحاث بينه وبين العديد من الفوائد ، مثل تقليل الالتهابات ومستويات السكر في الدم ، وكذلك زيادة تدفق الدم. قد يساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم .
أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تناول حمض الروزمارينيك ساعد بشكل كبير في خفض ضغط الدم الانقباضي عن طريق تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين .
أظهرت دراسات أخرى على الحيوانات أن تناول مستخلص الزعتر يقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل الكوليسترول الكلي ، والكوليسترول الضار (الضار) ، والدهون الثلاثية ، وضغط الدم
6. القرفة
تعمل القرفة على خفض ضغط الدم ، تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أنها يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية واسترخاءها أن تناول القرفة يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمتوسط 6.2 ملم زئبق و 3.9 ملم زئبق على التوالي.
كان هذا التأثير أقوى عندما تناول الناس القرفة باستمرار على مدى 12 أسبوعًا .
اقرأ إيضا...
في الواقع ، أظهرت الدراسات أن بعض الأعشاب والتوابل قد تقلل من مستويات ضغط الدم ، لذلك قد ترغب في إضافتها إلى نظامك الغذائي أيضًا.
إليك6 أعشاب قد تساعد في خفض ضغط الدم وفقا لموقع هيلث لاين.
قد تساعد أيضًا بعض الأعشاب والتوابل في خفض ضغط الدم.
1. الريحان
الريحان هو عشب لذيذ متوفر بأشكال مختلفة وهو غني بالأوجينول. ربطت الأبحاث مضادات الأكسدة النباتية بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك خفض ضغط الدم .
أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلصات الريحان الحلو ساعدت على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف الدم ، مما ساعد بدوره في خفض ضغط الدم .
ومع ذلك ، يحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان الريحان يساعد في خفض ضغط الدم لدى البشر.
2. البقدونس
البقدونس له خصائص غذائية رائعة ويحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تقلل من ضغط الدم
أظهرت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة الكاروتينية تقلل من ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب
يحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تساعد في خفض ضغط الدم. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية لتأكيد هذه الآثار.
3. بذور الكرفس
بذور الكرفس ( Apium Gravolens ) هي توابل متعددة الاستخدامات ومليئة بالعديد من العناصر الغذائية ، مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم والألياف.
ومن المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث تشير إلى أن بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم.
درست إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران آثار مستخلص بذور الكرفس على ضغط الدم.
وجدت الدراسة أن مستخلص بذور الكرفس يخفض ضغط الدم لدى الفئران المصابة مسبقًا بارتفاع ضغط الدم - ولكن ليس في الفئران التي لديها ضغط دم طبيعي
اقترح الباحثون أن المركبات الموجودة في مستخلص بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم من خلال العمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم.
بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر بذور الكرفس مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي تم ربطها بخفض ضغط الدم
ومع ذلك ، لا يوجد سوى عدد قليل من الدراسات حول بذور الكرفس وضغط الدم. يحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من البحوث البشرية في هذا المجال.
4. الثوم
الثوم غني بالعديد من المركبات التي قد تفيد قلبك.على وجه الخصوص ، يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم
وجدت مراجعة لـ 12 دراسة أجريت على أكثر من 550 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن تناول الثوم قلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمعدل 8.3 ملم زئبق و 5.5 ملم زئبق على التوالي.
5. الزعتر
الزعتر عشب لذيذ مليء بالعديد من المركبات الصحية. يعد حمض Rosmarinic هو أحد هذه المركبات. ربطت الأبحاث بينه وبين العديد من الفوائد ، مثل تقليل الالتهابات ومستويات السكر في الدم ، وكذلك زيادة تدفق الدم. قد يساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم .
أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تناول حمض الروزمارينيك ساعد بشكل كبير في خفض ضغط الدم الانقباضي عن طريق تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين .
أظهرت دراسات أخرى على الحيوانات أن تناول مستخلص الزعتر يقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل الكوليسترول الكلي ، والكوليسترول الضار (الضار) ، والدهون الثلاثية ، وضغط الدم
6. القرفة
تعمل القرفة على خفض ضغط الدم ، تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أنها يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية واسترخاءها أن تناول القرفة يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمتوسط 6.2 ملم زئبق و 3.9 ملم زئبق على التوالي.
كان هذا التأثير أقوى عندما تناول الناس القرفة باستمرار على مدى 12 أسبوعًا .