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مرأة

7 علاجات سريعة لانخفاض ضغط الدم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تعانى من انخفاض ضغط الدم دون سبب واضح إليك كيف يمكن علاج انخفاض ضغط الدم بسرعة خاصة وأنه لا يعد ضغط الدم المنخفض علامة على وجود مشكلة طبية.

وتعد أبرز مصاعفات انخفاض ضغط الدم هى عدم انتظام ضربات القلب.. ويمكن للطبيب تشخيص الحالة واكتشاف السبب.

وفقا لموقع " powerofpositivity " يعد أخطر أنواع ضغط الدم المنخفض هو المزمن، الذي يستمر مع الإنسان ويسبب له أعراضا متكررة مثل الدوخة والهبوط وفقدان التركيز، ويمكن علاج انخفاض ضغط الدم المزمن بشكل فعال عن طريق تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة.

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أسباب انخفاض الضغط المفاجئ
تعد أسباب انخفاض الضغط المفاجئ خى الحمل بسبب زيادة في الطلب على الدم من كل من الأم والجنين وفقدان كميات كبيرة من الدم من خلال الإصابة وضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو صمامات القلب الخاطئة والتهابات مجرى الدم.

أما أعراض انخفاض الضغط المفاجئ هى الإعياء والدوار والشعور بدوخة والغثيان  ووجود مشكلة فى الرؤية وفقدان الوعي.

طرق علاج انخفاض الضغط
1- تناول المزيد من الملح والصوديوم بشكل معتدل للمساعدة في رفع ضغط الدم.

2- شرب الماء يمكن أن يساعد في زيادة حجم الدم، تخفيف انخفاض ضغط الدم.

3- تناول الوجبات الصغيرة تساعد في منع انخفاض ضغط الدم المرتبط بتناول وجبات أكبر وأثقل.

4- ارتداء جوارب الضغط  لتخفيف آلام وتورم الدوالي في تقليل تجمع الدم في ساقيك.

5- عليك التنفس بعمق لبضع دقائق عند الاستيقاظ ثم اجلس ببطء قبل الوقوف.

6- يساعد الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت، عندما ينخفض ​​ضغط الدم لديك فجأة ، يمكن لفنجان من القهوة أو الشاي أن يواصل الدورة الدموية.

7- تناول ماء اللوز يساعد نقع من 5 إلى 6 لوز بين عشية وضحاها، قشرها في الصباح لصنع عجينة وغليها في مشروب، فاشرب هذا كل يوم لمنع هبوط ضغط الدم يمثل أحد طرق العلاج الطبعية لانخفاض الضغط.
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