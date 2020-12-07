7 علاجات سريعة لانخفاض ضغط الدم

1- تناول المزيد من الملح والصوديوم بشكل معتدل للمساعدة في رفع ضغط الدم.



2- شرب الماء يمكن أن يساعد في زيادة حجم الدم، تخفيف انخفاض ضغط الدم.



3- تناول الوجبات الصغيرة تساعد في منع انخفاض ضغط الدم المرتبط بتناول وجبات أكبر وأثقل.



4- ارتداء جوارب الضغط لتخفيف آلام وتورم الدوالي في تقليل تجمع الدم في ساقيك.



5- عليك التنفس بعمق لبضع دقائق عند الاستيقاظ ثم اجلس ببطء قبل الوقوف.



6- يساعد الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت، عندما ينخفض ​​ضغط الدم لديك فجأة ، يمكن لفنجان من القهوة أو الشاي أن يواصل الدورة الدموية.



7- تناول ماء اللوز يساعد نقع من 5 إلى 6 لوز بين عشية وضحاها، قشرها في الصباح لصنع عجينة وغليها في مشروب، فاشرب هذا كل يوم لمنع هبوط ضغط الدم يمثل أحد طرق العلاج الطبعية لانخفاض الضغط.

