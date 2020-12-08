دراسة تكشف عن سبب الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم

تعتمد

على البوتاسيوم لمساعدة عضلاتنا على الانقباض (بما في ذلك القلب) وأيضًا لموازنة مستويات الصوديوم في أجسامنا،

لذلك عندما لا نحصل على ما يكفي من البوتاسيوم، فمن المرجح أن تواجه أوعيتنا الدموية صعوبة في الاسترخاء، وبالتالي يرتفع

لدينا، و

هذه الآلية يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية، والنوبات القلبية والعديد من المشاكل الأخرى، كما اننا

عندما لا نحصل على ما يكفي من البوتاسيوم، فإن أجسامنا تكون أقل قدرة على موازنة مستويات الصوديوم فيها.

كما أوضحت الدراسة، أن أجسامنا