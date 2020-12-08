دراسة تكشف عن سبب الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم

كشفت دراسة جديدة، أن ارتفاع ضغط الدم يشير إلى أن شيئًا ما قد نقص في الجسم وهو البوتاسيوم.
وأفادت بأن البوتاسيوم الموجود في الأطعمة التي نتناولها، يساعد الجسم على أداء وظائفه الحيوية، ليس أقلها مساعدة ضغط الدم.
وقال الخبراء وفقا للدراسة، إذا لم نحصل على ما يكفي من البوتاسيوم، فيمكننا تطوير شيء يسمى نقص بوتاسيوم الدم، وهو انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم، والذي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة كاملة من المشاكل الطبية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والتعب وأكثر من ذلك.
كما أوضحت الدراسة، أن أجسامنا تعتمد على البوتاسيوم لمساعدة عضلاتنا على الانقباض (بما في ذلك القلب) وأيضًا لموازنة مستويات الصوديوم في أجسامنا، لذلك عندما لا نحصل على ما يكفي من البوتاسيوم، فمن المرجح أن تواجه أوعيتنا الدموية صعوبة في الاسترخاء، وبالتالي يرتفع ضغط الدم لدينا، وهذه الآلية يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية، والنوبات القلبية والعديد من المشاكل الأخرى، كما اننا عندما لا نحصل على ما يكفي من البوتاسيوم، فإن أجسامنا تكون أقل قدرة على موازنة مستويات الصوديوم فيها.
وتحذر الدراسة من أن "هذا يمكن أن يكون خطيرًا بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يتناولون كميات كبيرة من الملح، حيث يمكن أن يخرج هذا عن السيطرة بسرعة ويؤدي مرة أخرى إلى زيادة ضغط الدم".
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وحسب موقع "express"، فإن القليل جدًا من البوتاسيوم يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والإمساك والضعف وضيق التنفس، وقد يكون لديك أيضًا إحساس بالخدر أو الوخز.