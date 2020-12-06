علاج ارتفاع ضغط الدم بطرق طبيعية

يعد ارتفاع ضغط الدم من اكثر المشكلات الصحية انتشارا في العصر الحديث وله اسباب عديدة وتكمن خطورته في انه يسبب مضاعفات كثيرة قد تصل لامراض القلب والوفاة.





وعرض موقع " verywellhealth " أهم العلاجات الطبيعية التي قد تخفض من ارتفاع ضغط الدم





• الثوم : لطالما كان يعتقد أن الثوم يقلل من ارتفاع ضغط الدم ، وتشير الدراسات إلى أن مستخلص الثوم قد يخفض ضغط الدم ، على الرغم من أن الجرعة والتكرار والشكل الأمثل لم يتم إثباتهما جيدًا، قد ينتج الثوم هذا التأثير من خلال العمل مباشرة على الكلى للتخلص من الملح الزائد، و يعتبر من التوابل الآمنة للاستهلاك ، على الرغم من أنه يمكن أن يسبب بعض اضطرابات المعدة.





• المغنيسيوم: تم اقتراح المغنيسيوم الموجود في المكسرات والبذور والأفوكادو والخضروات الورقية الخضراء كطريقة طبيعية لخفض ضغط الدم و المكملات متوفرة في شكل حبوب فى الصيدلية و تشير الدراسات إلى أن المستويات المرتفعة من المغنيسيوم ترتبط بانخفاض ضغط الدم ، ولكن لا يزال من غير الواضح تمامًا ما إذا كانت هناك علاقة سببية.





• زيت السمك : تناول الأسماك بانتظام يرتبط بانخفاض ضغط الدم و تمت دراسة استخدام حبوب زيت السمك أيضًا ، وليس من الواضح ما إذا كان تناول الحبوب له نفس تأثير استهلاك الأسماك.





• السيطرة على التوتر والاسترخاء: التوتر والقلق يرفعان ضغط الدم بشكل مؤقت و يُعتقد أن طرق التحكم في الإجهاد تخفض ضغط الدم بشكل متواضع على المدى القصير ، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعالجة الفوائد طويلة الأجل.





في حين أن بعض العلاجات العشبية العديدة قد تقلل من ضغط الدم ، يمكن للبعض أن يرفعها إذا كنت تستخدم علاجات عشبية ، فتأكد من التعرف على الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية ومناقشتها مع طبيب.





أما بالنسبة للعلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية فلا توجد أدوية بدون وصفة طبية لخفض ضغط الدم، ومع ذلك ، هناك عدد من الخيارات التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم كأثر جانبي وعلى الرغم من أن هذا لا يحدث لكل من يستخدم هذه الأدوية ، فقد يكون هذا مصدر قلق لك ، خاصة إذا كنت تتناول عقارًا لأول مرة.



