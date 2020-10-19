AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية.. 3 طرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
لم يعد ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالشيخوخة، وتعتبر الأسباب الدقيقة لارتفاع ضغط الدم غير معروفة، لكن هناك عدة أشياء قد تلعب دورًا  فى علاج ارتفاع ضغط الدم مثل أسلوب الحياة، فإذا نجحت فى التحكم بضغط دمك مع نمط حياة صحي، فستقلل الحاجة إلى الدواء.

ووفقا لموقع webmd فإن ضغط الدم هو مقياس قوة الدم دفع ضد الدم جدران الأوعية والقلب يضخ الدم إلى الأوعية الدموية التي تحمل الدم في جميع أنحاء الجسم.


وتعد أبرز أسباب أرتفاع ضغط الدم التدخين وزيادة الوزن أو السمنة وقلة النشاط البدني وكثرة الملح في النظام الغذائي إضافة إلى الضغط العصبى وكبار السن وتاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم

حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع

يلعب أسلوب الحياة دورًا رئيسيًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي دمج بعض التغييرات في نمط الحياة إلى خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي ولتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب يمكن علاج الضغط المرتفع  لتحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة..

فقدان الوزن 
يعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم فقد يؤدي حمل الكثير من الوزن حول خصرك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

تجنب الإجهاد
عليك تجنب الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.

ممارسة الرياضة
يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم في تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم. إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج الضغط المرتفع بالأعشاب فى أقل من دقيقة

احمي نفسك من الأزمات القلبية.. حيل للتخلص من الضغط المرتفع

بـ 6 طرق مجربة ومضمونة.. تخلصي من ارتفاع ضغط الدم

بدون أدوية.. علاج الضغط المرتفع بسرعة غير متوقعة

فى ثانية واحدة.. تخلصى من ارتفاع ضغط الدم

لتحمي نفسك من الأزمات القلبية.. أسباب ارتفاع ضغط الدم وحيل للتغلب عليه

ترشيحاتنا

أسباب ارتفاع حرارة المحرك وكيفية علاجه

حطيتك براسي لـ نور مار تريند رقم 4 على اليوتيوب.. فيديو

محمد هنيدي يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء

تويوتا تطرح إنوفا 2021 بأربعة فئات.. صور

مدير مدرسة بفيصل: ولي أمر ضربني وكسرلي الترقوة واخواته كسروا المدرسة.. فيديو

لماذا يعتبر آيفون 11 الخيار الأفضل للشراء؟.. 5 عوامل أبرزها السعر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخطيط لحفل زفافها لمدة 7 أشهر.. عروس تتلقى خبرًا موجعًا من خطيبها

الضربة القاضية.. شاهد لحظة سقوط مصارع شهير قتيلا على أرض الحلبة| فيديو

شاهد.. أول صور للشاب الشيشاني قاتل المدرس المسيء للنبي محمد