بدون أدوية.. 3 طرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

لم يعد ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالشيخوخة، وتعتبر الأسباب الدقيقة لارتفاع ضغط الدم غير معروفة، لكن هناك عدة أشياء قد تلعب دورًا فى علاج ارتفاع ضغط الدم مثل أسلوب الحياة، فإذا نجحت فى التحكم بضغط دمك مع نمط حياة صحي، فستقلل الحاجة إلى الدواء.

ووفقا لموقع webmd

ووفقا لموقع webmd فإن ضغط الدم هو مقياس قوة الدم دفع ضد الدم جدران الأوعية والقلب يضخ الدم إلى الأوعية الدموية التي تحمل الدم في جميع أنحاء الجسم.







وتعد أبرز أسباب أرتفاع ضغط الدم

وتعد أبرز أسباب أرتفاعالتدخين وزيادة الوزن أو السمنة وقلة النشاط البدني وكثرة الملح في النظام الغذائي إضافة إلى الضغط العصبى وكبار السن وتاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم





حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع



يلعب أسلوب الحياة دورًا رئيسيًا في علاج ارتفاع ضغط الدم ، ويمكن أن يؤدي دمج بعض التغييرات في نمط الحياة إلى خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي ولتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب يمكن علاج الضغط المرتفع لتحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة..

فقدان الوزن يعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم فقد يؤدي حمل الكثير من الوزن حول خصرك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.





تجنب الإجهاد