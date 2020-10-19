بدون أدوية.. 3 طرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

لم يعد ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالشيخوخة، وتعتبر الأسباب الدقيقة لارتفاع ضغط الدم غير معروفة، لكن هناك عدة أشياء قد تلعب دورًا فى علاج ارتفاع ضغط الدم مثل أسلوب الحياة، فإذا نجحت فى التحكم بضغط دمك مع نمط حياة صحي، فستقلل الحاجة إلى الدواء.
وتعد أبرز أسباب أرتفاع ضغط الدم التدخين وزيادة الوزن أو السمنة وقلة النشاط البدني وكثرة الملح في النظام الغذائي إضافة إلى الضغط العصبى وكبار السن وتاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم
حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع
يلعب أسلوب الحياة دورًا رئيسيًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي دمج بعض التغييرات في نمط الحياة إلى خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي ولتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب يمكن علاج الضغط المرتفع لتحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة..
فقدان الوزن
يعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم فقد يؤدي حمل الكثير من الوزن حول خصرك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
تجنب الإجهاد
عليك تجنب الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.
ممارسة الرياضة
يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم في تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم. إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.