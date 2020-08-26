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مرأة

١١ علاجا طبيعيا لخفض ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليهم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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رنا عصمت

يعانى كثير من الأشخاص من الإصابة بضغط الدم المرتفع؛ لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ١١ علاجا طبيعيا لتظبيط ضغط الدم المرتفع فى الدم.

١١  علاجا طبيعيا لخفض ضغط الدم المرتفع:

1) الكرفس: تناول أربع اعواد منها يوميًا
2) الثوم: تناول ثلاث فصوص منه يوميًا إما بتناولها مباشرة أو إضافتها للطعام.
3) البندورة: نتيجة لاحتوائها على حمض (جاما - أمينو بيوتريك) وعناصر غذائية أخرى
4) الزعفران، فهو يحتوي على مادة الكورسيتين   ويمكن طهي الزعفران مع الطعام أو إضافته للعصائر. الجزر، ويمكن تناوله إمّا على شكل عصير أو إضافته للطعام ويمكن تناوله كما هو.
5) البروكلي: يحتوي على الجلوثاثيون وهو أحد المركبات المخصّصة لعلاج ارتفاع الضغط.
6) البقدونس: فهو يساعد في إدرار البول وتخليص الجسم من الأملاح المتراكمة.
6) الكركدية لا ينصح تناوله بكثرة لمن يعاني من الضغط المنخفض.
7) الفريز: غني بالمركبات التي تعالج فقر الدم وارتفاع الضغط ويعزز نشاط الدورة الدموية.
8)الريحان: إضافة الريحان الطازج إلى الطعام يساعد بخفض الضغط لفترة وجيزة من الزمن.
9) بذور الكتان غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي تم اكتشاف أثرها الواضح في تخفيض ضغط الدم.
10) الزعرور: لديها مجموعة كاملة من الفوائد على صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك المساعدة على تقليل ضغط الدم، ومنع تشكل الجلطات وزيادة الدورة
11) مغلي ورق الزيتون
تجنب بعض الأعشاب التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم وهي: اللوز، والشعير، وعرق السوس، وقمر الدين، والتين، والخروب، والكرنب إضافة للقهوة.

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