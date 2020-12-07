في لمح البصر.. كيف تتخلصين من ارتفاع ضغط الدم؟

هل تعانى من ارتفاع ضغط الدم وأعراضه المزعجة نتيجة لارتفاعه إلى مستويات غير صحية فكلما كانت الشرايين ضيقة ، ارتفع ضغط الدم لديك. على المدى الطويل ، يمكن أن يسبب الضغط المتزايد مشاكل صحية ، بما في ذلك أمراض القلب.
يمكن أن تساعدك قراءات ضغط الدم المنتظمة أنت وطبيبك على ملاحظة أي تغييرات. إذا كان ضغط دمك مرتفعًا ، فقد يطلب منك طبيبك فحص ضغط دمك على مدى بضعة أسابيع .
ماذا يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم؟
بعيدا عن الأسباب هناك نوعان من ارتفاع ضغط الدم. كل نوع له سبب مختلف.
ارتفاع ضغط الدم الأساسي
تشخيص ارتفاع ضغط الدم
يعتبر تشخيص ارتفاع ضغط الدم أمرًا بسيطًا مثل قياس ضغط الدم.
أعشاب تساعد في خفض ضغط الدم
بعد تشخيص ضغط الدم إليك أعشاب عديدة من مطبخك تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع الذي يمكن الوقاية منه لمنع الإصابة بأمراض القلب ويمكن للعديد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة أن تقلل أيضًا من ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .
تقليل مستويات ضغط الدم
إليك6 أعشاب قد تساعد في خفض ضغط الدم وفقا لموقع هيلث لاين.
1. الريحان
أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلصات الريحان الحلو ساعدت على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف الدم ، مما ساعد بدوره في خفض ضغط الدم .
2. البقدونس
يحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تساعد في خفض ضغط الدم. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية لتأكيد هذه الآثار.
3. بذور الكرفس
بذور الكرفس ( Apium Gravolens ) هي توابل متعددة الاستخدامات ومليئة بالعديد من العناصر الغذائية ، مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم والألياف
4. الثوم
الثوم غني بالعديد من المركبات التي قد تفيد قلبك.على وجه الخصوص ، يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم
ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم؟
على الجانب الأخر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة صامتة بشكل عام. لن يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض. قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقودًا حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة. حتى ذلك الحين ، قد تُعزى هذه الأعراض إلى مشكلات أخرى.
على الجانب الأخر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة صامتة بشكل عام. لن يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض. قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقودًا حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة. حتى ذلك الحين ، قد تُعزى هذه الأعراض إلى مشكلات أخرى.
قراءات ضغط الدم المنتظمة
يمكن أن تساعدك قراءات ضغط الدم المنتظمة أنت وطبيبك على ملاحظة أي تغييرات. إذا كان ضغط دمك مرتفعًا ، فقد يطلب منك طبيبك فحص ضغط دمك على مدى بضعة أسابيع .
ماذا يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم؟
بعيدا عن الأسباب هناك نوعان من ارتفاع ضغط الدم. كل نوع له سبب مختلف.
ارتفاع ضغط الدم الأساسي
يتطور هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت دون سبب محدد.
الجينات :
الأستعداد الوراثي قد يكون سبب فى ارتفاع ضغط الدم
التغييرات الجسدية :
إذا تغير شيء ما في جسمك ، فقد تبدأ في مواجهة مشكلات في جميع أنحاء جسمك.
تشخيص ارتفاع ضغط الدم
يعتبر تشخيص ارتفاع ضغط الدم أمرًا بسيطًا مثل قياس ضغط الدم.
إذا كان ضغط دمك مرتفعًا ، فقد يطلب منك طبيبك الحصول على المزيد من القراءات على مدار بضعة أيام أو أسابيع.
أعشاب تساعد في خفض ضغط الدم
بعد تشخيص ضغط الدم إليك أعشاب عديدة من مطبخك تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع الذي يمكن الوقاية منه لمنع الإصابة بأمراض القلب ويمكن للعديد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة أن تقلل أيضًا من ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .
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تقليل مستويات ضغط الدم
إليك6 أعشاب قد تساعد في خفض ضغط الدم وفقا لموقع هيلث لاين.
1. الريحان
أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلصات الريحان الحلو ساعدت على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف الدم ، مما ساعد بدوره في خفض ضغط الدم .
2. البقدونس
يحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تساعد في خفض ضغط الدم. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية لتأكيد هذه الآثار.
3. بذور الكرفس
بذور الكرفس ( Apium Gravolens ) هي توابل متعددة الاستخدامات ومليئة بالعديد من العناصر الغذائية ، مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم والألياف
4. الثوم
الثوم غني بالعديد من المركبات التي قد تفيد قلبك.على وجه الخصوص ، يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم