في لمح البصر.. كيف تتخلصين من ارتفاع ضغط الدم؟





ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم؟



على الجانب الأخر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة صامتة بشكل عام. لن يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض. قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقودًا حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة. حتى ذلك الحين ، قد تُعزى هذه الأعراض إلى مشكلات أخرى.





قراءات ضغط الدم المنتظمة

ماذا يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم الأساسي





يتطور هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت دون سبب محدد.

الجينات :







الأستعداد الوراثي قد يكون سبب فى ارتفاع ضغط الدم

التغييرات الجسدية :







إذا تغير شيء ما في جسمك ، فقد تبدأ في مواجهة مشكلات في جميع أنحاء جسمك.



تشخيص ارتفاع ضغط الدم

إذا كان ضغط دمك مرتفعًا ، فقد يطلب منك طبيبك الحصول على المزيد من القراءات على مدار بضعة أيام أو أسابيع.

أعشاب تساعد في خفض ضغط الدم

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تقليل مستويات ضغط الدم

1. الريحان

2. البقدونس

3. بذور الكرفس

4. الثوم