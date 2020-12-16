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أخبار البلد

خط طيران وورش عمل.. غادة شلبي تناقش مع سفير بيلاروسيا مقترحات تنشيط السياحة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مع سيرجي تيرنتييف سفير بيلاروسيا المفوض فوق العادي لدى مصر، و القنصل إيجور فيرجو.

جاء ذلك في اطار حرص وزارة السياحة والآثار علي دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة ومنها السوق البيلاروسي

وقد حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف الرئيس التفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار عبد المحسن شافعي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء أكد سفير بيلاروسيا على أهمية إدراج القاهرة ضمن البرامج السياحية التي يتم التسويق لها بالسوق البيلاروسي لما تتمتع به من مقومات سياحية ثقافية فريدة والترويج لها بشكل فعال خلال الفترة القادمة مما قد يخلق فرصة لإمكانية تشغيل خط طيران منتظم من القاهرة الي منسك، بالاضافة الي إمكانية تنويع المنتج السياحي بالبرامج المقدمة من خلال إضافة الأقصر وأسوان.

كما تم خلال اللقاء اقتراح امكانية دعوة وفد من ممثلي كبرى الصحف ووكالات الأنباء وأشهر المدونين والمؤثرين في بيلاروسيا لزيارة مصر وتعريفهم بالانماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي لا تقتصر فقط على السياحة الشاطئية وانما يتميز المقصد السياحي المصري بأنماط سياحية متنوعة ومنها دمج السياحية الشاطية بالسياحة الثقافية.

وتم أيضا مناقشة مقترح تنظيم ورشة عمل لأهم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي بمصر وبيلاروسيا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والوصول لأفضل سبل التعاون المشترك.

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