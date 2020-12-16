كيف عوضت التعليم طلاب المدارس عن استمرار إغلاق"السناتر" هذا العام؟ تفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" ، وكان من أبرز القرارات التي انتهى إليها هذا الاجتماع ، التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب المدارس لن يحتاجوا أصلًا إلى الدروس الخصوصية في العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، قائلًا: أتمنى أن نركز على التعلم ولا ننشغل بالتقييم والدرجات.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في العام الدراسي 2020/2021، يتم التدريس للطلاب بالوسائل الآتية:
الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوي:
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وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز ما أعلنته وزارة التربية والتعليم فيما يخص اجراءات محاربة الدروس الخصوصية :
هل هناك نية لإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية مستقبلا ؟
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا توجد أي نية لإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية خلال العام الدراسي الحالي ، باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين.
حقيقة صرف مكافآت لمن يبلغ عن مراكز الدروس الخصوصية
شددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا صحة لصرف أي مكافآت مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً أن هناك لجانًا تفتيشية تابعة للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصية وغلقها من خلال شن حملات موسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توفير بدائل تعليمية مقننة لظاهرة الدروس الخصوصية، من أبرزها مجموعات التقوية التي سيتم تقديمها داخل المدارس.
مجموعات التقوية بديلة للدروس الخصوصية
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية لتكون بديل قانوني للدروس الخصوصية خلال العام الدراسي الحالي 2021/2020.
ونص القرار على أن مجموعات التقوية ستكون اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.
وبموجب القرار ستكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
ونص القرار على تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
كما نص القرار على أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية/العامة) في الحصة الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى (10 جنيهات) والحد الأقصى (85 جنيها).
ووفقًا للقرار، فإنه يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء على 25% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.
ونص القرار على أن تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لإلغاء تفعيل قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس.
وشددت على استمرار سريان القرار الخاص بتنظيم مجموعات تقوية اختيارية للطلاب دون إلغاء، على أن يتم تفعيلها بالمدارس مع بدء العام الدراسي الحالي، وذلك عقب توقفها خلال العام السابق بسبب أزمة كورونا.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مجموعات التقوية المقدمة خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، تستند على ركائز تربوية كبديل مقنن لمراكز الدروس الخصوصية، وذلك حرصًا على الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
منصات إلكترونية و قنوات تعليمية لتعويض غياب مراكز الدروس الخصوصية
وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه تم إتاحة منصة إلكترونية لإدارة التعلم على بنك المعرفة ، حيث يقوم المعلمون بتقديم المادة التعليمية "أونلاين" من خلال هذه المنصة، كما تتيح إمكانية الرد على استفسارات الطلاب، فضلًا عن إتاحة بنك المعرفة المصري نفسه ، الذي يضم محتوى يخدم جميع الصفوف التعليمية الموجودة في مصر، ويتميز عن باقي المواقع باحتوائه على مادة علمية يقدمها ناشرون دوليون، إلى جانب وجود آلية القنوات التعليمية التي توفر للطلاب شرحًا لجميع المواد الدراسية بواسطة أساتذة متخصصين من الوزارة، والتي يمكن متابعتها إما عبر شاشة التليفزيون أو عبر موقع يوتيوب على شبكة الإنترنت.
كما اطلقت وزارة التربية والتعليم عددا من المنصات الإلكترونية لمساعدة طلاب المدارس على عدم الاحتياج للدروس الخصوصية وتتمثل روابط هذه المنصات فيما يلي :
منصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/home
منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp
منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/
منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين وتقديم الأبحاث https://edmodo.org/
منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية https://stream.moe.gov.eg
منصة حصص مصر لطلاب مرحلة الثانوية العامة https://www.hesas.eg
منصة التعليم المصري https://eduhub.moe.gov.eg/
رابط قناة مدرستنا التعليمية الجديدة على يوتيوب
بوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/
بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم http://elearning1.moe.gov.eg/
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في العام الدراسي 2020/2021، يتم التدريس للطلاب بالوسائل الآتية:
بالنسبة بـ الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي
فسيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.
بالنسبة لــ الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي:
تم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما تم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".
الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوي:
لن يتم طباعة كتب للطلاب، وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التليفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية"، ومنصة حصص مصر https://www.hesas.eg
كيف ستعوض وزارة التربية والتعليم المعلمين عن أرباح الدروس الخصوصية؟
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعوض المعلمين عن مكاسب الدروس الخصوصية بطرق قانونية، مشيرًا إلى أن المعلم سيكون له نصيب في جميع المنصات الإلكترونية التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
وقال وزير التربية والتعليم: الوزارة ستشرك السادة المعلمين في تسجيل الفيديوهات الخاصة بالقنوات التعليمية بمقابل مادي محترم جدا، كما سيتاح لبعض المعلمين الاشتراك في إعداد الكتب والفيديوهات التفاعلية بمقابل محترم أيضا.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن المعلمين أيضا سيحصلون على نصيب كبير من حصيلة مجموعات التقوية التي ستعود بقوة وبضوابط جديدة في جميع المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه سوف تكون نسبة المعلم 75% من إجمالي حصيلة مجموعات التقوية في مدرسته.
وقال وزير التربية والتعليم: "المدرس المجتهد دلوقتي يقدر يكمل دخله بطرق قانونية تغنيه عن اللي كان بيعمله زمان".
وشدد وزير التربية والتعليم، على أن القضاء على الدروس الخصوصية في مصر، يكمن في وعي الناس، لافتا إلى أنه يطالب أولياء الأمور بعدم التمسك بإعطاء دروس خصوصية لأبنائهم، كما طالب وزير التربية والتعليم السادة المعلمين بالابتعاد عن مكاسب الدروس الخصوصية والاهتمام بمكاسب البدائل القانونية المتاحة من أجل مصلحة الجميع.
حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية
وكان قد انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي ، منشور يزعم صدور قرار رسمي بتحديد شروط للحصول على رخصة المزاولة للدروس الخصوصية.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر جروب "أدعم د. طارق شوقي" عبر تطبيق واتس اب، أنه لا صحة نهائيا لما جاء في هذا المنشور، وقال: "لم أر ما جاء في هذا المنشور من قبل".
وحذر وزير التربية والتعليم من الانسياق وراء أي كلام غير رسمي، يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة غير مسئولة إلا عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، أو التصريحات التي يتم نشرها على الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم، أو الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك.