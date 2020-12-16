كيف عوضت التعليم طلاب المدارس عن استمرار إغلاق"السناتر" هذا العام؟ تفاصيل

قائلًا: أتمنى أن نركز على التعلم ولا ننشغل بالتقييم والدرجات.

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وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز ما أعلنته وزارة التربية والتعليم فيما يخص اجراءات محاربة الدروس الخصوصية :





هل هناك نية لإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية مستقبلا ؟

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا توجد أي نية لإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية خلال العام الدراسي الحالي ، باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين.





حقيقة صرف مكافآت لمن يبلغ عن مراكز الدروس الخصوصية

شددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا صحة لصرف أي مكافآت مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً أن هناك لجانًا تفتيشية تابعة للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصية وغلقها من خلال شن حملات موسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية.





وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توفير بدائل تعليمية مقننة لظاهرة الدروس الخصوصية، من أبرزها مجموعات التقوية التي سيتم تقديمها داخل المدارس.





مجموعات التقوية بديلة للدروس الخصوصية

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية لتكون بديل قانوني للدروس الخصوصية خلال العام الدراسي الحالي 2021/2020.

ونص القرار على أن مجموعات التقوية ستكون اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

وبموجب القرار ستكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

ونص القرار على تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك. كما نص القرار على أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية/العامة) في الحصة الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى (10 جنيهات) والحد الأقصى (85 جنيها).

ووفقًا للقرار، فإنه يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء على 25% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات. ونص القرار على أن تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لإلغاء تفعيل قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس.

وشددت على استمرار سريان القرار الخاص بتنظيم مجموعات تقوية اختيارية للطلاب دون إلغاء، على أن يتم تفعيلها بالمدارس مع بدء العام الدراسي الحالي، وذلك عقب توقفها خلال العام السابق بسبب أزمة كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مجموعات التقوية المقدمة خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، تستند على ركائز تربوية كبديل مقنن لمراكز الدروس الخصوصية، وذلك حرصًا على الارتقاء بجودة العملية التعليمية.

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