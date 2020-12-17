تفاصيل مهلة الـ 3 أشهر لأصحاب قطع الأراضي السكنية لاستكمال البناء ..فيديو

كشف عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل منح مهلة 3 أشهر لـ أصحاب قطع الأراضي السكنية بدون مقابل لاستكمال البناء.





وقال عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "طلبات من حاجزي قطع الأراضي السكنية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمد مهلة بناء دور كامل التشطيب".





وأضاف عمرو خطاب "أي أراض تم بيعها للمواطنين لبناء عقارات عليها يكون لديهم مهلة لبناء دور كامل التشطيب، وتم تحديد موعد للانتهاء من البناء ولكن بسبب ظروف كورونا تأخر التنفيذ وتمت الموافقة على مدة إضافية 3 أشهر من دون مقابل".





ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مذكرة بشأن الطلبات المُقدمة من العملاء المخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة للموافقة على منح مهلة بدون مقابل لاستكمال التنفيذ نظرًا للظروف التى تشهدها البلاد وانتشار فيروس كورونا.





جاء ذلك فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقال وزير الإسكان: "نصت الموافقة على منح جميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة السارى تخصيصها فقط، مدة إضافية قدرها 3 أشهر بدون مقابل للتنفيذ، شاملة استخراج التراخيص وتجديدها، تضاف إلى المدة الأصلية (ما عدا أراضى ابنى بيتك) وذلك بالشروط التالية: سداد جميع المستحقات المالية بالأعباء إن وجدت من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت".





وأضاف الدكتور عاصم الجزار: "وافق مجلس إدارة الهيئة أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 148965م2 بمنطقة المطورين الصناعية بمدينة السادات، لإقامة مجمع صناعات غذائية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذا تخصيص قطعة أرض بمنطقة خدمات رقم (3) بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، لإقامة دار مسنين لا تهدف للربح".



