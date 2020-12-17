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فن

عفاريت السيالة.. زينة تسترجع ذكرياتها مع أول عمل درامي لها

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
زينة
زينة
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مصطفى كرم
استرجعت الفنانة زينة ذكرياتها مع أول عمل درامي لها في حياتها مع الفنانة عبلة كامل بالمشاركة في بطولة مسلسل "عفاريت السيالة". 

ونشرت زينة فيديو لها من المسلسل، معلقة عليه "اول مسلسل في حياتي مع العظيمة اللي كلنا بنموت فيها القديرة #عبلة_كامل وكان اخراج الاستاذ العظيم #اسماعيل_عبد_الحافظ والكاتب الكبير #أسامة_أنور_عكاشة رحمهم الله #عفاريت_السيالة #زينة الحمد لله الواحد اشتغل مع عظماء".. 

وشاركت الفنانة  زينة مؤخرا في بطولة فيلم "الفلوس" مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.


الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.
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