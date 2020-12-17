ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد مقتل جنوده.. تحرك عاجل من الجيش السوداني باتجاه الحدود الإثيوبية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:40 ص
تحرك عاجل من الجيش
تحرك عاجل من الجيش السوداني باتجاه الحدود الإثيوبية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلن السودان، اليوم الخميس، أن الجيش يقوم بإرسال تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا؛ ويأتي ذلك في اعقاب مقتل عدد من جنوده.

وأكد الجيش السوداني أنه سيتصدى بقوة لأي محاولات عسكرية لاختراق حدود بلاده، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع أديس أبابا لوقف الاعتداءات من ميليشيات وقوات إثيوبية. 

وكان الجيش السوداني قد أعلن، أمس الأربعاء، تعرض قوة تابعة له لكمين من ميليشيا إثيوبية مسلحة، داخل الأراضي السودانية. 

وأكد الجيش السوداني في بيانه على قدرته لحسم أي تحركات معادية داخل الحدود السودانية، مؤكدا عدم السماح لغزو الأراضي السودانية. 

وأصدرت القوات المسلحة السودانية، أمس الأربعاء، بيانا كشفت فيه تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له دورية سودانية من قبل ميليشيا إثيوبية على الحدود بين البلدين. 

وقال البيان الصادر عن القوات المسلحة السودانية على الحساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "لقد ظلت القوات المسلحة ترصد وتتابع الأحداث الجارية في دولة إثيوبيا وما ترتب عليها من آثار على السودان تمثلت في تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية وحالة عدم الاستقرار في الشريط الحدودي بين البلدين". 

وأضاف: "هذا الأمر الذي اتخذت حياله القوات المسلحة عددا من الإجراءات كان من بينها السماح للاجئين الإثيوبيين وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها تجاههم إلى جانب قيام القوات المسلحة بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في أثيوبيا لأراضينا لانطلاق أي نوع من العمليات وكذلك حماية الأراضي السودانية من أي مهددات".

وتابع البيان: "مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر2020 وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات". 

واختتم البيان قائلا: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستظل على العهد حامية لتراب الوطن وشعبه وقادرة على حسم أي تحركات معادية داخل حدودنا ولن تسمح بغزو أراضيها وستدافع مع شعبها حتى أخر جندي". 

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 عسكريين سودانيين، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

موقع أمريكي يكشف حقيقة دخول الجيش السوداني إلى إثيوبيا

مصرع ضابط سوداني و3 جنود في هجوم لـ ميليشيا إثيوبية

اتساع نطاق الحرب.. مزاعم بأسر ميليشيا إثيوبية "جندي سوداني".. صورة

الجيش السوداني يكشف تفاصيل هجوم ميليشيا إثيوبية على دورية له

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق بلفظ "عليا الطلاق؟" الإفتاء ترد

تحرك عاجل من الحكومة السودانية ضد الاعتداءات الإثيوبية

هل شتاء هذا العام سيكون أكثر برودة؟ الأرصاد ترد على تساؤلات المواطنين

سعر الذهب اليوم الخميس 17-12-2020

سعر خرافي لـ ساعة يد عمرو دياب في أحدث ظهور.. شاهد

سأعود قريبا.. موسيماني يطمئن جماهير الأهلي على حالته الصحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن