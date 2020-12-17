حبس عصابة سرقة المواطنين في المواصلات العامة بالقليوبية

امرت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس تشكيل عصابى يضم سيدتين وعاطل تخصصوا فى سرقة المواطنين فى المواصلات العامة 4 ايام على ذمة التحقيق.









وكشفت التحقيقات ان المتهمين تخصصوا فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل واتخذوا من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي حيث يستقلون المواصلات العامة ويستغلون الزحام لسرقة المواطنين ، كما تبين ارتكابهم 8 وقائع وأرشدوا عن المسروقات





وكانت أجهزة الأمن في القليوبية قد تمكنت من كشف غموض حوادث سرقة المواطنين في الأماكن المزدحمة والمواصلات العامة بشبرا الخيمة وتبين أن وراء ارتكاب وقائع السرقة تشكيل عصابى يضم سيدتين وعاطل، وتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب





وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للنشل في الشوارع والأماكن المزدحمة والمواصلات العامة.





وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، إلى أن وراء السرقات سيدتين، لإحداهما معلومات جنائية، وعاطل له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب، وأنهم يكونون تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل واتخذوا من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمون أثناء استقلالهم مركبة توك توك ملك وقيادة المتهم الثالث وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي و وأرشدوا عن جميع المسروقات المٌستولى عليها وأشاروا إلى إنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الوقائع.





وكانت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية قد شنت حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة ومدمني المخدرات من السائقين الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق وقد أسفرت عن تحرير 2587 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.





وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية مكبرة قادها العقيد نصر القارح رئيس مباحث المرور.





وأسفرت الحملة عن ضبط 2587 مخالفات مرورية متنوعة منها 1152 انتظار خاطئ، للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية وسحب 70 رخصة قيادة وتسيير منهم 51 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة و 19 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير كما تمكنت الحملة من تحرير 30 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة وحجز 14 درجة أخرى غير مرخصة و تحرير 12 مخالفة ملصقات و243 تصالحا فوريا وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 24 ألف و300 جنيه.