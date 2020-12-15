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حوادث

ندب المعمل الجنائي لكشف سبب حريق قليوب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
مطافي
مطافي
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قليوب بندب المعمل الجنائى لفحص حادث اندلاع حريق فى مصنع للدعاية والإعلان بمنطقة ميت حلفا ومعرفة اسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات ومدى تأثر باقى اجزاء المصنع بالنيران.


وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق فى مصنع دعاية وإعلان بمنطقة ميت حلفا التابعة لمركز قليوب.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وتم التعامل مع الحريق وتمت السيطرة عليه بفضل جهودرجال الحماية المدنية ومنع امتداده لباقى أجزاء المصنع دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين أن الحريق شب فى مصنع للدعاية والاعلان على الطريق الزراعى السريع بسبب حدوث ماس كهربائى بصندرة المصنع، كما تبين أن المصنع مقام على مساحة 600 متر وأن الحريق كان على مساحة 150 مترا من المصنع في أخشاب، وتم السيطرة عليه ومنع امتداد الحريق لمخزنى أخشاب والتنر وتولت النيابة التحقيق.
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