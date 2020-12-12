ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى مداهمة منطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية وقليوب، وألقت القبض على 4 عاطلين للاتجار وترويج الحشيش والأستروكس والشادو وتم التحفظ على المضبوطات وأحيلوا للنيابات المختصة فتولت التحقيق.









وكانت المعلومات السرية قد وردت للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية تفيد بقيام 4 عاطلين بالاتجار فى المخدرات بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية وقليوب البلد وترويجها على المتعاطين علنًا في الطريق العام.





وعلى الفور تم عرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن والذى بتشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذون من أوكارهم دواليب لترويج وبيع المخدرات. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة قامت قوة كبيرة من رجال المباحث بمداهمة أوكارهم والقبض على المتهمين وهم "م. ن. ت "26 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 230 جرام ومبلغ 195 جنيه، وهاتف محمول و" ش. ي. ب" 52 سنة عاطل ومقيم كفر الرجالات وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن 600 جرام ومبلغ 150 جنيها وهاتف محمول وميزان حساس.





كما تم ضبط "م .ع .ل" 29 سنة عاطل ومقيم عزبة الشيمي ابوالغيط وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 400 جرام ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول و"ح .م .ل" 20 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 250 جراما ومبلغ مالى 90 جنيها وهاتف محمول وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية أخرى تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط سيدة حاولت تهريب أقراص مخدرة وحشيش لنجل خالتها أثناء زيارتها له في محبسه بالسجن المركزي في طوخ وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فأمرت بحبسها والتحفظ على المضبوطات.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ وتبين من تحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز طوخ بتفتيش متعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن طوخ المركزي.





وتمكنوا من ضبط "هـ.ن.ت" مقيمة بمنشية الحرس الوطنى في بنها وبحوزتها (250) قرصا من عقار الأبتريل المخدر و3 قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن 100 جرام وكمية من مسحوق الهيروين تزن 120 جراما وكمية من الشادو المخدر تزن 150 جراما و3 أسلحة بيضاء "كتر" موضوعين بتجويف أسفل علبة مأكولات بلاستيك داخل الزيارة المعدة لنجل خالتها السجين "ن. ح.م" 49 عاما سائق وتولت النيابة التحقيق.