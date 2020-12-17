هل شتاء هذا العام سيكون أكثر برودة؟ الأرصاد ترد على تساؤلات المواطنين

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الشتاء القادم، وذلك في رده على سؤال: "هل شتاء هذا العام سيكون أكثر برودة؟"، قائلا: "لا يمكننا التنبؤ بحالة الطقس في فصل الشتاء"، معقبا: "أي تنبؤات حول فصل الشتاء حاليا غير دقيقة، ولكن يمكننا أن نشير إلى أن بداية فصل الشتاء خالية من أي تقلبات جوية".









وأضاف "شاهين": "يمكننا أن نتفادى موعد الشبورة المائية فهي تستمر حتى الساعة السابعة صباحا وبعدها تتحسن الرؤية، غير ذلك لا يوجد أي مشاكل".









وتابع: "هناك فرصة لتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة"، معقبا: "الأمطار غير مؤثرة تماما على الأنشطة، وكذلك حركة الرياح ستهدأ وعليه يعود النشاط البحري لعمله مرة أخرى".









واستطرد: "الطقس المستقر يستمر حتى بداية فصل الشتاء"، معقبا: "درجات الحرارة ستكون في المعدلات الطبيعية بالإضافة إلى سطوع الشمس نهارا".



