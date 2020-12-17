مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

السيارات الكهربائية في مصر تطور كبير هذة الفترة أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .

يشهد سوقتطور كبير هذة الفترة خصوصا بعد صدور قرار الترخيص الدائمة والاستغناء عن التراخيص المؤقتة وزاد الإقبال عليها نسبيا خصوصا أن أسعار صياناتها و مصاريف تشغيلها أقل بكثير من مثيلاتها الكهربائية و في هذا السياق نطرح عليكم









قمنا بالتواصل مع أحد تجار السيارات الكهربائية في مصر لنعرف أحدث أسعار و مواصفات السيارات الكهربائية في مصر علي ارض الواقع والذي صرح قائلا انه أصبح الطلب مرتفع علي هذه النوعيه من السيارات .







سيارات تعمل بالكهرباء





وأضاف أن السيارات الكهربائية مثل سيارات البنزين لكل سيارة مواصفات و سعر مختلف حسب حجم البطاريه والماتريل ويختلف من دوله الي دوله أخرى وعلي سبيل المثال نجد الان ظهور نوعيه جيده من السيارات ذات المنشأ الصيني والتي يبدأ سعرها من 160 ألف جنيه.







أسعار السيارات الكهربائية الصينية في مصر





تستطيع السيارات الكهربائية الصينيه قطع مسافه 250km بالشحنه الواحده و تسلم للعميل خارج الميناء ويتم الاستيراد مباشره علي اسم العميل



ويوجد أيضا نوعيات أخرى ذات منشأ صيني مثل جاك و شيري تيجو و التي تصل أسعارهم إلى 290 الف لسيارة عائلية ذات بطارية 57kw تستطيع قطع مسافة 350km بالشحنة الواحدة.







سيارات كهرباء 2020





سيارات كهربائية ذات منشأ اوروبي

سيارات كهربائية كورية









أما السيارات الكهربائية الأمريكية وعلي رأسها تيسلا و التي تعتبر أفخم انواع السيارات الكهربائية تبدأ أسعارها من 850 ألفا و قد تصل إلي مليون و 500.000 جنيه .







سيارات كهربائية في مصر 2020





وأشار المهندس محمود تاجر السيارات الكهربائية في مصر أن جميع السيارات التي يستوردها من الخارج كسر زيرو او استعمال خفيف ويتم تأمين السياره في الخارج وإجراء عمليات الفحص المعتمدة قبل الشحن ويتم التسليم في خلال 35 يوم من تاريخ التعاقد

وأيضا يوجدمثل BMW i3 والجولف التي ترتفع اسعارهم بعض الشيء وتتراوح من 380 ألف إلى 480 ألف وتتمتع ببطاريه ذات 33kw وتستطيع قطع مسافة 250km بالشحنة الواحدة.وتوجدمثل كيا و هيونداي وتتراوح أسعارها من 350 إلى 500 الف ولدينا هنا تتطور في بعض السيارات الكوري لتتجاوز 450 km بالشحنة الواحدة ببطارية 64kw