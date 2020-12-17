وزيرة الصناعة: تقدم كبير في بنود اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمثل إحدى أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول الاتحاد الأوراسي لتوقيع هذا الاتفاق، والذي من شأنه نقل معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد لمستويات متميزة.





جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع أندريه سليبنيف، وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حاليًا للإعداد لعقد فعاليات الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمقرر عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.





حضر اللقاء طارق شلبي، مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري.





وقالت الوزيرة إن مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قطعت شوطا كبيرا في مسار المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاق للتجارة الحرة يرضى جميع الأطراف، حيث تم تحقيق تقدم كبير في عدد كبير من بنود الاتفاق خلال جولات التفاوض الثلاث السابقة، مشيرة إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي والمشروعات الاستثمارية المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والتكنولوجيات وتوفير الدعم الفني، خاصة أن الدول أعضاء الاتحاد تمتلك خبرات كبيرة في مختلف القطاعات الصناعية، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنقل الإمكانات الصناعية المتطورة بهذه الدول للصناعة الوطنية.





وأضافت "جامع" أن دول الاتحاد (روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغزستان) تمثل نافذة مهمة للصادرات المصرية لأسواق دول وسط وشمال قارتي آسيا وأوروبا، كما أن مصر تمثل محورًا رئيسيًا لنفاذ صادرات دول الاتحاد الأوراسي لأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية.





وأشارت إلى أن الاتحاد الأوراسي يمثل تكتلا اقتصاديا هاما بالنسبة لمصر، خاصة أنه يتمتع بوجود أسواق استهلاكية كبيرة يمكن أن تستوعب المزيد من الصادرات المصرية بمختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن الاتفاق سيسهم في تشجيع دوائر الأعمال من الجانبين لبدء مشروعات استثمارية مشتركة في جميع القطاعات الصناعية.





من جانبه، أكد أندريه سليبنيف، وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدير دول الاتحاد لدور مصر الريادي والمحوري بدول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى اهتمام دول الاتحاد بتعزيز التعاون الاقتصادي القاري مع الدول الأفريقية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة لدول القارة.





ولفت إلى أن هناك توافقا كبيرا في الرؤى بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي حول العديد من بنود اتفاق التجارة الحرة، منوها إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري وتوطين الصناعات المشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيات المتطورة والاستفادة من السوق المصرية كمحور للأسواق الأفريقية.





في سياق متصل، فقد استضافت وزارة التجارة والصناعة فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء بين الجانبين المصري والأوراسي برئاسة قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، وقد تم خلالها مناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بمفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة بين الجانبين.





كما تم خلال مناقشات مجموعة عمل التجارة في السلع التأكيد على أهمية تحقيق أكبر قدر من نفاد السلع إلى أسواق الجانبين فيما تم أيضا مناقشة الموضوعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وأهمية هذا الملف لحماية العلامات التجارية، وأيضا ناقشت مجموعة الصحة والصحة النباتية الأسس والقواعد التجارية التي سيتم على أساسها تبادل السلع الزراعية واللحوم والدواجن وأيضا الصناعات الغذائية.





كما عقد اجتماع لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمعالجات التجارية برئاسة قطاع المعالجات التجارية والتي تختص بالمواد الخاصة بآليات حماية الأسواق من الممارسات التجارية الضارة.