إصابة سيف الجزيري لاعب المقاولون العرب بفيروس كورونا





ومن المقرر أن يخضع سيف الدين الجزيزي للعزل الصحي لحين تعافيه من الفيروس التاجي، وفقا لبروتوكول الدوري المصري.





في سياق آخر علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن خطاب الكفاءة أنقذ عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب من شبح الاستبعاد من قيادة ذئاب الجبل فى بطولة كأس الكونفيدرالية.

كان مسؤولو الكاف قرروا منع 21 من مدربي الأندية الإفريقية الذين لا يحملون الرخصة التدريبية A من قيادة فرقهم فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.





وقال المصدر ذاته إن عماد النحاس لا يحمل الرخصة التدريبية A لذا لا يمكنه قيادة المقاولون العرب فى بطولة كأس الكونفيدرالية خلال الفترة المقبلة.





وأضاف: عماد النحاس يمكنه الحصول على خطاب كفاءة من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف استنادا إلى تاريخه التدريبي وكفاءته فى مجال التدريب.





ولفت إلى أن خطاب الكفاءة الصادر من الكاف يمكن للمدرب عماد النحاس أن يستعيض به عن الرخصة التدريبية A تمهيدا للعمل بشكل طبيعي مدربًا في كأس الكونفدرالية.





وأشار إلى أن خطاب الكفاءة الصادر من الكاف للمدرب عماد النحاس لا يعفيه من ضرورة الحصول على الرخصة التدريبية A في قادم الأيام من أجل العمل وقيادة أي فريق في دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية.





يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر استبعاد 21 مدربًا من قيادة فرقهم في النسخة الجديد لبطولاته.

أثبتت المسحة الطبية إصابة التونسي سيف الدين الجزيري نجم فريق المقاولون العرب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".