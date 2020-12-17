البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 10855 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 2196 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 13037 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 4186 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 2986 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1076 نقطة.