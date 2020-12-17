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حوادث

سارة الطباخ تتهم محمد الشرنوبي بسرقة "سكوتر".. والمطرب: كانت جايباهولي هدية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:48 م
محمد الشرنوبي وسارة
محمد الشرنوبي وسارة الطباخ
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ندى حمودة – أحمد مهدي
اتهمت المنتجة سارة الطباخ، خطيبها السابق المطرب محمد الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها وحررت ضده محضرا بقسم شرطة أكتوبر أول.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر، انتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة الذي أخطر نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة للتحقيق.

أشارت التحريات إلي أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كومبوند بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها شاهدت "سكوتر" مسروقا منها منذ 8 أشهر.

وذكرت الطباخ في محضر الشرطة أنها لم تحرر محضر وقت اكتشافها سرقة ال "سكوتر" وعندما شاهدته في الكومبوند سألت أفراد الأمن عن مالكها فأخبروها أنه ملك المطرب محمد الشرنوبي ووجهت له تهمة السرقة.

استمعت قوات الشرطة لأقوال أفراد الأمن الذين قرروا أنهم فوجئوا بسارة الطباخ تسأل عن مالك سكوتر فأخبروها أنه ملك المطرب الشرنوبي، وأضاف أفراد الأمن أنهم اتصلوا هاتفيا بالمطرب الذي يسكن في ذات الكومبوند وردد قائلا: أيوة كانت جايباهالي هدية في عيد ميلادي لو عايزاه خلوها تاخده" ثم اتصلت السيدة بالنجدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
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