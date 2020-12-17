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توك شو

بالأرقام.. رئيس أكاديمية الشرطة يعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة هذا العام | فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:58 م
اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة
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قسم التوك شو
أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، نتيجة القبول بكلية الشرطة هذا العام في مؤتمر صحفي عقد بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

قال اللواء أحمد إبراهيم، إن عدد المتقدمين لكلية الشرطة للعام الدراسي «2020-2021 » بلغ 55 ألفا و226 طالبا، منهم 39 ألفا و767 طالبا من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها، و5 آلاف 432 من حملة المؤهلات الجامعية، و10 آلاف 27 من خريجي كليات الحقوق.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، أن إجمالي عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة وتم تقسيمهم كالتالي 37 ألف 232 ثانوية عامة، 2170 ثانوية أزهرية، 323 دبلومة أمريكية، 42 دبلومة بريطانية.

وأشار إلى أن تقسيمات المجوع بلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة 90% لـ 108% هم 7 آلاف و35 طالبا، وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة 80.1% لـ 90% هم 13 ألفا و193 طالبا، بلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة من 70.1% لـ 80% هم 10 آلاف و574 طالبا، بلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة 65% لـ 70% هم 6 آلاف و965 طالبا.
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