أكاديمية الشرطة: أكثر من 55 ألف طالب تقدموا بكلية الشرطة للعام الدراسي 2020/2021

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن أعداد الطلاب الذين تقدموا بكلية الشرطة للعام الدراسي 2020/2021، حيث وصل العدد إلى 55 ألف طالب.





وأضاف "إبراهيم" خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن هؤلاء الطلاب الملتحقين حاصلون على الثانوية العامة أو ما يعدلها 39 ألف 767، ووصلت المؤهلات الجامعية إلى 5432، وكليات الحقوق إلى 10 آلاف و27.





وتابع أنه بالنسبة لبيانات الثانوية العامة، فإن إجمالى المتقدمين فوصل عددهم إلى 37 ألف و232 ثانوية عامة، و 2170 ثانوية أزهرية، و323 دبلومة أمريكية، و323 دبلومة أمريكية و 42 دبلومة بريطانية.



















