ضربة قوية للنشامى.. إصابة تنهي حلم عصام السميري في مونديال 2026

تلقى منتخب الأردن لكرة القدم صدمة جديدة قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026، بعد تأكد غياب اللاعب عصام السميري عن البطولة، إثر إصابة خطيرة في وتر أكيليس.

تفاصيل الإصابة

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرض السميري لقطع كامل في وتر العرقوب بالقدم اليسرى، خلال حصة تدريبية، ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة ويمنعه من المشاركة في المونديال.

أزمة تتفاقم قبل المونديال

وتزيد هذه الإصابة من أعباء المدير الفني جمال السلامي، خاصة مع وجود غيابات أخرى مؤثرة مثل يزن النعيمات وأدهم القرشي، في وقت يستعد فيه المنتخب لأول مشاركة تاريخية له في كأس العالم.

مسيرة لاعب واعد تتوقف مؤقتًا

ويُعد السميري أحد المواهب الصاعدة في الكرة الأردنية، حيث تنقل بين أندية في الأردن والبحرين، وقدم مستويات لافتة مع نادي المنامة، قبل أن يعود إلى الدوري الأردني ويجذب أنظار الجهاز الفني للمنتخب.

حلم المونديال يتبخر مؤقتًا

وكان اللاعب قد حصل على أول فرصة دولية له في 2025 خلال مباريات ودية، قبل أن تأتي الإصابة لتوقف مسيرته الدولية في لحظة كان يستعد فيها لكتابة فصل تاريخي مع منتخب بلاده في كأس العالم.