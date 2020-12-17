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رياضة

تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك اليوم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:36 م
بيراميدز
بيراميدز
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عبدالله هشام

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الزمالك مساء اليوم في الجولة الثانية من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراوري  - عمر جابر 

خط الهجوم: جون أنطوي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد فاروق - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - محمد فتحي - محمود وادي - دودو الجباس
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