الانتهاء من استلام أعمال المرحلة قبل الأخيرة لمسابقة مؤسسة فاروق حسني

‎أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون اليوم عن الانتهاء من استلام الأعمال الفنية المؤهلة للمرحلة قبل النهائية من شباب الفنانين، لعرضها الأسبوع المقبل علي لجان التحكيم المختصة لإجازة الأعمال المرشحة للمعرض الجماعي والجوائز.









ويتوجه مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بالشكر للفنانين الذين حرصوا علي المشاركة متمنين لهم كل التوفيق للتأهل للمرحلة النهائية.









جدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني تلقت أعمالا من ٧٩٣ فنانًا تحت سن ٣٥ سنة في ٣ أفرع فقط، هي ( التصوير - النحت - النقد الفني ).









‎ففي مسابقة التصوير زاد عدد المتقدمين عن العام الماضي بنسبة وقدرها أكثر من ٤٥٪؜ عن الدورة الأولي، حيث تقدم ٦٦٤ متسابقا من ٢٠ محافظة علي مستوي الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة المادية ١٠٠ الف جنيه موزعة كالتالي : ٥٠ "خمسون الف جنيه" الجائزة الأولي، ٣٠ ثلاثون الف جنيه الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون الف جنيه الجائزة الثالثة.





‎وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير "الرسم " كلًا من الدكتورة علية عبد الهادى - عميد كلية العمارة والفنون سابقًا – جامعة البترا ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقًا- جامعة حلوان، الدكتور حسين الشابورى - فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفى، الدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، الفنان سمير فؤاد فنان تشكيلى، ، الفنان إيهاب اللبان- فنان ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة.









‎أما في مسابقة "النقد الفني" التي أطلقت هذا العام فقد تقدم إليها 23 متسابقا من 5 محافظات على مستوى الجمهورية وتبلغ قيمة الجائزة ٦٠ الف جنيه موزعة كالتالي: ٣٠ ثلاثون الف جنيه الجائزة الأولي، ٢٠ عشرون الف جنيه الجائزة الثانية، ١٠ عشرة الآف جنيه الجائزة الثالثة،

‎وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني " التشكيلي كلا من الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة سابقًا وأستاذ علم نفس الإبداع أكاديمية الفنون المصرية، الدكتورة أمل نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، الدكتور ياسر منجى الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، الدكتور هانى أبو الحسن أستاذ الأدب والنقد بكلية الاداب جامعة الإسكندرية، الناقدة الفنية والكاتبة فاطمة علي.





‎أما في مسابقة النحت فقد تقدم إليها ١٠٦ متسابقين من ١٧ محافظة علي مستوي الجمهورية وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ الف جنيه موزعة كالتالي:٥٠ الف جنيه الجائزة الأولي و٣٠ الف جنيه الجائزة الثانية و٢٠ الف جنيه الجائزة الثالثة.









‎وتضم لجنة التحكيم كلًا من الفنان عبد العزيز صعب أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت والدكتور شمس القرنفلى - عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور عصام درويش أستاذ بقسم النحت - كلية التربية الفنية جامعة حلوان والفنان ناجى فريد والفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون بوزارة الثقافة.







