23 يوما على استقبال نواب 2021.. أحزاب سياسية تستعد لتشكيل هيئات برلمانية جديدة

بدأ العد التنازلي لاستقبال البرلمان الجديد" 2021" ، حيث يتبقى 32 يوما من الآن. وتستعد الاحزاب لتشكيل هيئات برلمانية جديدة كما تختفي هيئات برلمانية قائمة.









ونستعرض هذه التشكيلات فيما يلى:





تشكيل الهيئات البرلمانية





الاحزاب التي ستتمكن من تشكيل هيئات برلمانية هي التي يزيد عدد نوابها عن 10 مقاعد و بذلك حددت المادة الحصول على عشرة مقاعد أو أكثر شرطا لتشكيل هيئات برلمانية معنى ذلك انه سيكون من حق 5 أحزاب فقط تشكيل هيئات برلمانية لها وهي مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري وحزب الوفد و وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة بينما لم تتمكن أحزاب من تشكيل الهيئات البرلمانية و هي المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، حزب العدل، حزب المؤتمر وحزب النور السلفي.









ونصت المادة «24» على شروط لتشكيل الهيئات البرلمانية من خلال من اللائحة الداخلية و نصت على ان تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية و ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية على أن يعمل بهذا الحكم فيما يخص الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى الفصل التشريعى التالى.





وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة من هذه اللائحة".









و يناقش البرلمان القادم التشريعات التي لم ينجزها القانون الحالي مثل قانون المحليات. الجدير بالذكر ان المجلس اصدر 891 قانونا خلال 372 جلسة وناقش عدد (342) قرار بقانون خلال أول 15 يوما من انعقاده.









و خلال دور الانعقاد الاول بلغ إجمالي القوانين ٨٢ قانونا بواقع ١٢٢٦ مادة وبلغ إجمالي القوانين في دور الانعقاد الثاني 219 قانونا بواقع 2354 مادة . أما دور الانعقاد الثالث فوصل عدد القوانين الى 197 قانونا بواقع 2757 مادة ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الرابع 156 قانونا بواقع 1701 مادة ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الخامس والسادس 237 بواقع 2518 مادة ويكون عدد إجمالي القوانين 891 بواقع 10556.









وبلغت الاتفاقيات الدولية خلال الدور الأول ٢٧ و خلال الدور الثاني 65 و خلال الدور الثالث 66 و خلال الدور الرابع 65 و خلال الدورين الخامس والسادس ٨٥ و كان الاجمالي 308.









ووصل عدد الجلسات العامة خلال الدور الأول 96 و خلال الدور الثاني 68 و خلال الدور الثالث 71 جلسة و خلال الدور الرابع 72 وخلال الدورين الخامس والسادس 65 ووصل الاجمالي الى 372 جلسة.









حرص مجلس النواب الحالي الذي تنتهي مدته ٩ يناير على القيام بعدد من الإنجازات الرقابية و بلغ اجمالي البيانات العاجلة 1278 و طلبات الإحاطة 6008 و الاسئلة 4133 و الاقتراحات برغبة 3188 و طلبات المناقشة العامة 200.









و خلال الدور الأول وصل عدد طلبات الإحاطة 324 و الاسئلة 472 و الاقتراحات برغبة 119 و طلبات المناقشة العامة 8.









كما أن خلال الدور الثاني وصل عدد طلبات الإحاطة (498) بالاضافة الي (855) نوقشت باللجان و الاسئلة 1024 و الاقتراحات برغبة وصلت 634 و طلبات المناقشة العامة 26 بخلال الدور الثالث بلغت البيانات العاجلة 303 و طلبات الإحاطة بلغت 385 بالاضافة الى 390 نوقشت باللجان و الاسئلة 1090 و الاقتراحات برغبة 839 و طلبات المناقشة العامة 20.







