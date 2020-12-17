البريد: تطوير تكنولوجي لـ1600 مكتب لتوطين التحول الرقمي

قال شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه تم تطوير 781 مكتب بريد على مستوى الجمهورية إضافة إلى 800 مكتب تم تطويرها فى وقت سابق من إجمالي 4 آلاف مكتب مستهدف تطويره.
وأضاف فاروق خلال مداخلة مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن عملية تطوير البريد تشمل البنية التحتية والتكنولوجية، لافتا إلى ان التحول الرقمي والشمول المالي من الأهداف الاساسية التى تسعى وزارة الاتصالات إلى توطينها.
وأوضح رئيس الهيئة القومية للبريد، أن عمليات التطوير لن تتوقف ومستمرة، لافتا إلى أن خدمات مصر الرقمية متاحة للجميع ويمكن التعامل معها بدلا من الذهاب إلى هيئة البريد.