غبور للتنمية تواصل رعايتها لخريجي الدفعة الأولى من طلاب المراكز المطورة

شهدت مؤسسة غبور للتنمية تخريج الدفعة الاولي من مركز سيارات امبابة وذلك بعد تطويره من قبل المؤسسة، لتقدم مؤسسة غبور للتنمية 75 خريج فني مؤهل باحترافية لسوق العمل تحقيقًا للاستدامة و النمو الاقتصادي، وذلك استمرارا لجهود مؤسسة غبور للتنمية في دعم التعليم الفني والتدريب المهني والتطوير الشامل بالشراكة مع الشريك الأكاديمي اس أي أس ميدل ايست للمراكز الفنية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تحت مظلة وزراة التجارة والصناعة .





بدأت مؤسسة غبور للتنمية في عام 2017 بتطوير مركز سيارات امبابة ثم لحق به مركزي سيارات كفر الزيات ومحرم بك ليتم تدريب طلاب المراكز المهنية على احدث نظام تدريبي متطور طبقًا للنظام الألماني المزدوج للتعليم الفني وباعتماد من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.كما تبنت مؤسسة غبور للتنمية مجموعة من برامج الدعم و الرعاية للخريجين بهدف مساعدتهم علي مواصلة طريق النجاح نحو مستقبل افضل بعد التخرج، علي سبيل المثال و ليس الحصر : فقد تم الحاق الخريجين بالفعل للعمل بشركة جي بي أوتو وغيرها من الشركات الرائدة في مجال السيارات من خلال جهود مكتب دعم التوظيف المُنشأ هذا العام بالمؤسسة والذي يقدم خدمات متكاملة لتوفير الاتساق ما بين متطلبات سوق العمل وكفاءة الخريجين وكذلك خدمات التقييم والمتابعة والدعم الفني، وقد تقدم البعض الآخر للانضمام لمشروع إنشاء الورش الخاصة بهم بنظام الامتياز التجاري مع شركة “الميكانيكي – بوش” والتحق البعض الآخر بالتعليم العالي، رغبةً في الحصول على شهادات أكاديمية عُليا.كما قامت مؤسسة غبور للتنمية باختيار أفضل خمسة طلاب من الخريجين للالتحاق بالمنحة المقدمة من مؤسسة غبور للتنمية بالشراكة مع اس أي اس، وذلك لحصول الخريجين على شهادة الاعتماد مستوى ( أ ) من غرفة الصناعة والتجارة بجمهورية ألمانيا الاتحادية وهي مبادرة تُعد الأولى من نوعها في مجال التعليم والتدريب الفني في مصر.ويتلقى هؤلاء الطلاب حاليًا الدورات الفنية المتقدمة بأكاديمة غبور بالإضافة لدورات اللغة الألمانية – بالتعاون مع معهد جوته – استعدادا للسفر لألمانيا للخضوع للاختبارات.جدير بالذكر ان مؤسسة غبور للتنمية قد احتفلت يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020 بتخرج الدفعة الاولي من طلاب مركز سيارات امبابة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بعد تطويره الشامل من قبل المؤسسة بالشراكة مع الشريك الأكاديمي اس أي أس ميدل ايست SIS ME. ونظرًا للاحتياطات الصحية الواجبة، فقد اقتصر الحضور داخل القاعة على الطلاب والقائمين على المؤسسة وفريق اس أي اس ميدل ايست وممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وتمت مشاركة أولياء الأمور وأصدقاء المؤسسة والجمهور من خلال البث المباشر عبر الانترنت.خلال الاحتفالية تم تسليم الخريجين شهادات SIS ME و شهادات الاعتماد من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالإضافة الي حصولهم علي دبلوم التلمذة الصناعية بعد ان اجتازوا اختبارات دبلوم التلمذة الصناعية المصرية .تُعد تلك الدفعة من الخريجين نواة لجيل صاعد من الفنيين الأكفاء المُؤهلين طبقا لأحدث أنظمة التدريب الفني المزدوج و قد تُوجت هذه التجربة بنجاح باهر يكلل كافة الجهود المبذولة و الدعم الهائل المقدم من قبل مؤسسة غبور للتنمية جنبا الي جنب مع كافة الجهود المبذولة من شركاء النجاح SIS ME و الغرفة الألمانية للعربية للصناعة و التجارة و مصلحة الكفاية الإنتاجية .