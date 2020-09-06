جي بي غبور أوتو تغير مفاهيم متعة القيادة في مصر بإطلاق الجيل الجديد من النترا CN7 2021

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن إطلاق سيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2021 الجديدة.

جاء الاطلاق في إطار حرص الشركة للسعي الدائم نحو تقديم كل ما هو جديد وتطوير منتجاتها لإرضاء كافة احتياجات العملاء.

تمنح السيارة الجديدة مظهرًا رياضيًا، بالإضافة إلى الآداء القوي والتكنولوجيا العالية لتعطي مفهومًا جديدًا للقيادة الرشيقة والثبات على الطريق في فئة السيدان.

في هذا الاطار، كشف وكيل سيارات هيونداي بمصر أن السيارة هيونداي النترا CN7 2021 أجري في تصميمها الكثير من التغييرات للتمييز بصريًا بينها وبين الأجيال الأخرى من النترا، حيث جاءت نسخة CN7 بشكلها ومفهومها الجديد لتضفي مفهومًا جديدًا للقيادة العصرية. كما انها سوف يتم طرحها في السوق المصري بسعر مناسب وإمكانيات هائلة مع التزامها بتقديم اعلى معايير الأمان والسلامة. فان السيارة هيونداي النترا CN7 تأتي بالعديد من الإمكانيات والمميزات التي تميزها بهوية خاصة بها وتدفعها لإحداث ضجة بالسوق المصري وتؤهلها لمنافسة السيارات في فئتها.

قال إبراهيم نجيب - الرئيس التنفيذي لقطاعات السيارات الملاكي لمجموعة جي بي غبور أوتو، "إن استراتيجية المجموعة يأتي على رأس اولويتها السعي الدائم لتقديم تجربة فريدة للعملاء. لذا نعمل بجهد لإثراء السوق المصري بالطرازات الجديدة كليًا من السيارات، التي تتمتع بقدرات عالية ومميزات تكنولوجية هائلة تلائم التطور المستمر، وتحقق تطلعات عملائنا. كما اننا دائمًا نراعي توفير السيارات بأسعار مناسبة لكل الفئات والقطاعات، ويأتي على رأس هذه السيارات، سيارات هيونداي التي استحوذت طرازاتها المختلفة خلال الأعوام السابقة على شريحة كبيرة من السوق المصري".

وأشار إلى أن شركة هيونداي العالمية من كبرى شركات إنتاج السيارات في العالم وأكبر شركة مصدرة للسيارات في كوريا الجنوبية. كما ان الشركة تضع السوق المصري ضمن أهم الأسواق في العالم، حيث أنها من أكثر الشركات تفهمًا للأسواق المختلفة وما يحدث بها.

توجهت هيونداي في تصميمها لهذه السيارة إلى الطابع الرياضي فجاءت السيارة بتصميم الكوبيه الرياضي المعروف لكن مع الاحتفاظ بالـ 4 أبواب. كما يعتمد تصميم السيارة الجديدة على الأشكال والأنماط الهندسية التي تخلق حسًا جماليًا مميزًا. إلى جانب وجود إضاءة داخلية 64 لون، وحساس إضاءة أوتوماتيك، وحساس مطر أوتوماتيك، وشاحن لا سلكي للهاتف المحمول وفتحة سقف كهربائية.

توفر هيونداي النترا CN7 موديل 2021 أعلى مستويات الأمان، حيث تم تزويدها بعدة أنظمة تكتشف المخاطر بشكل استباقي، وتحذر السائق في حالة مخاطر الاصطدام. بالإضافة الي ذلك، تتميز السيارة بوجود وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد هوائية جانبية. كما يوجد بالسيارة نظام لمراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة الى مكابح مضادة للانغلاق، توزيع قوة المكابح إلكترونيًا، نظام الاتزان الالكتروني، برنامج التوازن عند المرتفعات، مكابح يد كهربائية مع العديد من الكماليات ووسائل الراحة وأنظمة الترفيه، التي توفر متعة القيادة، مثل: وجود مفتاح ذكي، وإمكانية إدارة المحرك عن بعد، وإمكانية اختيار نوعية القيادة فضلا عن وجود مثبت سرعة.

جدير بالذكر أن شركة جي بي غبور أوتو توفر أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار ما بعد البيع. فان الشركة تمتلك أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض، ومراكز الصيانة، ومنافذ بيع قطع الغيار، وجميعهم تم توزيعهم بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية. علاوة على أنها أول شركة سيارات في مصر تقوم بتوفير خدمة شراء، وحجز السيارات عبر الموقع الالكتروني. جاء ذلك بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وتماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.