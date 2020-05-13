«غبور» و«توزيع وسائل النقل» تدعمان الصحة بـ 20 شاحنة بيك آب لمواجهة كورونا

في اطار المسئولية المجتمعية و التضافر بين قطاع الاعمال و مؤسسات الدولة ، قامت شركة توزيع وسائل النقل TVD))، و شركة غبور (GB Ghabbour AUTO) يوم الاثنين الموافق 11 / 5 / 2020 بتسليم وزارة الصحة عدد 20 سيارة من شاحنات النقل الخفيف بيك - اب JMCطراز Boarding المميز، و ذلك لدعم الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد –Covid19 -

تأتي هذه المبادرة تقديرًا وعرفانًا بالدور الفعال والجهود المبذولة من جانب القطاع الطبي ووزارة الصحة لاحتواء تلك الأزمة.

وقد شهد الفعالية عدد من كبار مديري وممثلي شركة توزيع وسائل النقل (TVD)،بالإضافة الي حضور عدد من قيادات مجموعة جي بي غبور أوتو .