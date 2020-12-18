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رياضة

مانشستر يونايتد يحقق فوزا صعبا على شيفيلد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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عبدالله هشام
حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز علي منافسه شيفيلد يونايتد بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت علي ملعب  برامول لين ضمن منافسات الجولة ال13 من بطولة الدورى الانجليزي "البريميرليج" . 

سجل اهداف مانشستر يونايتد راشفورد في الدقيقة 26 ، وانطوني مارسيال في الدقيقة 33 ، ماركوس راشفورد في الدقيقة 51 

بينما سجل لفريق شيفيلد ديقيد ماكغولدريك  "هدفين" في الدقيقة 5 ، ،87 من عمر اللقاء 

بهذه النتيجة يصعد فريق مانشستر يونايتد الي المركز السادس في جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 23 نقطة متساويا مع ايفرتون صاحب المركز الخامس بينما جاء فريق شيفيلد في المركز ال20 برصيد نقطة وحيدة .

وبدأ فريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: بيساكا، لينديلوف، هاري ماجواير، تيليس.

خط الوسط: ماتيتش، بوجبا، مارسيال، جرينوود، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.
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