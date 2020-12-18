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رياضة

أشرف قاسم: تعادل الزمالك أمام بيراميدز نتيجة عادلة وباتشيكو لن يرحل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
اشرف قاسم
اشرف قاسم
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عمرو ابوبكر
قال أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، إن بيراميدز لعب بشكل أقوى أمام الزمالك بعد خسارتهم في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "في الشوط الثاني الزمالك نجح في فرض سيطرته وشكلنا خطورة كبيرة ولكن بيراميدز فريق كبير ولاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة ولديهم تنظيم داخل الملعب".

وتابع: "كان من الممكن أن الزمالك يفوز بمباراة اليوم ونتيجة مباراة اليوم عادلة للفريقين".

وأتم: "بقول لجماهير نادي الزمالك أن اللاعبين أدوا بشكل قوي وعندنا مباراة في تشاد ونركز في تلك الفترة القوية".

وكشف قاسم، عن موقف البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الاستمرار في النادي.

وأكد  أن باتشيكو مدرب جيد ومستمر في صفوف الفريق".

وتابع: "فريق نادي الزمالك منظم ويقدم أداء جيد للغاية ونحن مركزين في تلك الفترة".

وعن موقف الثنائي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد قال :"من الاستمرار في صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وصرح : "الثنائي يركز مع الفريق والدليل ما شهدناه من أداء مميز للثنائي في لقاء اليوم أمام بيراميدز".

وأكمل: "يجب على الجماهير عدم الإلتفات لتلك الشائعات التي هدفها هدم استقرار الفريق".
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