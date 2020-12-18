وزيري يعرض قطعة أثرية نادرة ومذهلة لسيدة تحمل حقيبة في يدها.. فيديو

تحدث الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف قطعة أثرية نادرة منذ يومين لسيدة تحمل حقيبة في يدها وتقف في شموخ وعظمة، مردفا:" مسك الشنطة للستات مطلعش انها موضة جديدة".





وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الخميس، أن حمل السيدات للحقائب عادة قديمة من أيام الفراعنة وهو ما ثبت بعد اكتشاف تمثال السيدة.





ونوه إلى أن وجود التمائم وقطع الآثار المعدنية دليل على وجود ورشة تصنيع بالقرب من المكان، متابعًا: "لأول مرة على مدار التاريخ يتم اكتشاف مومياء لأسد عمره من 8 إلى 10 أشهر في سقارة، كما أنه لأول مرة نكتشف مومياوات لحيوانات مثل الأسد والجعران".





وأشار إلى أنه خلال أشهر من عمل بعثة الحفائر المصرية بسقارة كان الكشف عن أول مقبرة للدولة الحديثة.