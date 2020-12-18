في نفس اليوم و السرير .. سيدة تلحق بزوجها بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا .. صور

سمعنا عن قصص الحب العظيمة التي يحكي عنها التاريخ و التي يكتب البطل و البطلة قصة حبهما بمشاعر رومانسية تؤثر في خيال المتابعين، إلا أن الحب في هذه الحالة امتد حتى الموتو لم يتوقف حينما قرر القدر أن يفرق بين زوجين أصيبا بفيروس كورونا .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور:" البريطانية، أن رجلا أصيب بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين وأصيبت زوجته بالعدوى و نقلا إلى مستشفى العزل في نفس الأسبوع لتلقي العلاج.





قام الرجل بإجراء ثلاث مسحات أثناء فترة العلاج، و في كل مرة كانت النتيجة إيجابية و في آخر مسحة اصب الرجل بأزمة قلبية ونقل على إثرها إلى العناية المركزة وتوفي في نفس اليوم .





حسب ما ورد في التقرير الطبي، أن الزوجة كانت تستكمل العلاج في نفس الغرفة و على نفس السرير الذي توفي عليه زوجها، و كانت تستيقظ كل يوم أثناء الليل في ميعاد الدواء الذي كان زوجها يتناوله و تتذكر أنه توفى فتبكي.



