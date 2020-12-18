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منوعات

في نفس اليوم و السرير .. سيدة تلحق بزوجها بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا .. صور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
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مريم صليب
سمعنا عن قصص الحب العظيمة التي يحكي عنها التاريخ و التي يكتب البطل و البطلة قصة حبهما بمشاعر رومانسية تؤثر في خيال المتابعين، إلا أن الحب في هذه الحالة امتد حتى الموتو لم يتوقف حينما قرر القدر أن يفرق بين زوجين أصيبا بفيروس كورونا . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور:" البريطانية، أن رجلا أصيب بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين وأصيبت زوجته بالعدوى و نقلا إلى مستشفى العزل في نفس الأسبوع لتلقي العلاج. 

قام الرجل بإجراء ثلاث مسحات أثناء فترة العلاج، و في كل مرة كانت النتيجة إيجابية و في آخر مسحة اصب الرجل بأزمة قلبية ونقل على إثرها إلى العناية المركزة وتوفي في نفس اليوم . 

حسب ما ورد في التقرير الطبي، أن الزوجة كانت تستكمل العلاج في نفس الغرفة و على نفس السرير الذي توفي عليه زوجها، و كانت تستيقظ كل يوم أثناء الليل في ميعاد الدواء الذي كان زوجها يتناوله و تتذكر أنه توفى فتبكي.

جدير بالذكر أن نجلهما الأكبر ذكر للصحيفة أن الأم المسكينة لم تتحمل الفراق و توفت بعد 5 أسابيع من وفاة زوجها . 
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