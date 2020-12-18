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رياضة

عامر عامر: سيراميكا منظومة احترافية .. هدفهم تحقيق شيء في الدوري وليس التواجد فقط

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

كشف عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا أسباب تفضيله الانتقال إلى النادي الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز.  

وقال عامر في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "كان هناك عروض من ناديي الإسماعيلي والمصري في الفترة الأخيرة، ولكن فضلت الانضمام لـ سيراميكا، لانه منظومة محترمة جدًا".

وتابع: "سيراميكا منظومة احترافية من أول يوم، وهدفهم تحقيق شيء في الدوري وليس التواجد فقط، لديهم طموح كبير غير متواجد في أندية متواجدة في المسابقة منذ سنوات".

وأكمل: "هناك حالة من الاستقرار في سيراميكا واللاعبين المتواجدين في الفريق "جعانة كرة" كل لاعب يريد تحقيق شىء لنفسه".

وأتم: "صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا الحالي أعرفه منذ تواجده في إنبي هو شخصية جميلة وطيب جدًا بعكس ما الناس تتحدث عنه، سيفيد الفريق بشكل قوي جدًا".

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