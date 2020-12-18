عامر عامر: سيراميكا منظومة احترافية .. هدفهم تحقيق شيء في الدوري وليس التواجد فقط

كشف عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا أسباب تفضيله الانتقال إلى النادي الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز.

وقال عامر في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "كان هناك عروض من ناديي الإسماعيلي والمصري في الفترة الأخيرة، ولكن فضلت الانضمام لـ سيراميكا، لانه منظومة محترمة جدًا".

وتابع: "سيراميكا منظومة احترافية من أول يوم، وهدفهم تحقيق شيء في الدوري وليس التواجد فقط، لديهم طموح كبير غير متواجد في أندية متواجدة في المسابقة منذ سنوات".

وأكمل: "هناك حالة من الاستقرار في سيراميكا واللاعبين المتواجدين في الفريق "جعانة كرة" كل لاعب يريد تحقيق شىء لنفسه".

وأتم: "صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا الحالي أعرفه منذ تواجده في إنبي هو شخصية جميلة وطيب جدًا بعكس ما الناس تتحدث عنه، سيفيد الفريق بشكل قوي جدًا".