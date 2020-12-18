مش مكسوفة منها .. فتاة سيشن سقارة توضح حقيقة تعرضها لعمليات تجميل





وأوضحت سلمى أنها لا تهتم سوى أن تكون راضية عن نفسها سواء تعرضت لعمليات أم لا و تؤكد أنها قامت بعملية نحت لجسدها أوصلتها لتلك الهيئة في شكل جسدها.





و تتابع قائلة إن الأمر لا يدعو للخجل و لكن الأمر المخجل هو إنكار عمل عمليات التجميل و توضح أنه لا يوجد مانع من عمل عمليات التجميل و تجميل هيئة الإنسان و المخجل أن يخجل الإنسان من العمليات و يقول إنها مزيفة.





ويذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.





كشفت الموديل "سلمى الشيمى" المعروفة بفتاة سقارة عن تساؤلات رواد السوشيال ميديا عن حقيقة جسدها وهل تعرضت لعمليات تجميل أم هيئة جسدها طبيعية.https://m.youtube.com/watch?v=DHud_RSrj_o&list=LL&index=3https://m.youtube.com/watch?v=noyl3QqdOk0&list=LL&index=2https://m.youtube.com/watch?v=4njvAk3p2Qs&list=LL&index=1