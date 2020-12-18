ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الموارد المائية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مصلحة الري

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:38 ص
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى  مع المهندس السيد شلبي رئيس قطاع المياه الجوفية وذلك لمناقشة التكليفات الجديدة الخاصة به. 

كما اجتمع  الوزير مع  الدكتور  رجب عبد العظيم وكيل الوزارة  والمشرف على مكتب  الوزير والمهندس  شحته إبراهيم رئيس مصلحة الري والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط  وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مصلحة الري وإعادة ترتيب أولويات مشروعات الخطة الاستثمارية لتوفير التمويل اللازم لها.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم. 

كما تواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية. 

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرى: رفع حالة الاستنفار بأجهزة وقطاعات الوزارة لاستقبال موسم الأمطار والسيول

وزير الرى: تنفيذ مشروع مصرف بحر البقر بتكلفة 14,2 مليار جنيه لمعالجة 1,7 مليار م3/سنة صرف زراعي

عبد العاطي: نظام الري الحديث يعظم إنتاجية المحاصيل ويخفض تكاليف التشغيل

والبناء على الأراضي الزراعية.. الري: استخدام صور الأقمار الصناعية لرصد التعديات على النيل

وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة بدء الأعمال بمصرف كيتشنر

الري تحسم شكاوى الأهالي من ارتفاع مياه الرشح داخل الأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

رئيس بعثة منتخب الشباب يكشف موقف إقامة مباراة تونس العينات السلبية

موقف لا يصدق .. سيدة تصطحب جملا في جولة داخل مركز تسوق.. فيديو وصور

محلل: الجيش السوداني سيرسل تعزيزات كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا ..فيديو

تفاصيل اتصال هاتفي جمع العاهل السعودي بـ ترامب

الإليزيه يكشف مكان انتقال عدوى كورونا إلى ماكرون

أشرف الفيل ينتقد ملابس دعاء فاروق: الترتر الموجود على ملابسك حرام .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف لا يصدق .. سيدة تصطحب جملا في جولة داخل مركز تسوق.. فيديو وصور

لن تتوقع .. سعر فستان ميريام فارس في أحدث جلسة تصوير

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟