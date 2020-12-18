وزير الموارد المائية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مصلحة الري

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى مع المهندس السيد شلبي رئيس قطاع المياه الجوفية وذلك لمناقشة التكليفات الجديدة الخاصة به.





كما اجتمع الوزير مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الري والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مصلحة الري وإعادة ترتيب أولويات مشروعات الخطة الاستثمارية لتوفير التمويل اللازم لها.





وكانت وزارة الموارد المائية والري قد اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.





كما تواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.



