تعرف على أهم 3 إكسسوارات في سيارتك

يحمل عالم السيارات معه كل ماهو جديد وفريد، وذلك في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي نشاهده، فعند تفقد أسواق قطع الغيار والكماليات توجد اضافات جديدة تثير فضول الكثيرين، ولكن هناك أشياء أخرى تبدو من الوهلة الأولى كماليات إضافية، وهي فالحقيقة أشياء لابد من الاستعانة بها واقتنائها على الفور لأهميتها الكبرى.





ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم 3 اكسسوارات من الضروري تواجدهم داخل سيارتك.





1- كابل البطارية

ربما تتعرض بطارية سيارتك إلى أحد عوامل التلف، أو انتهاء عمرها الافتراضي، فهذا طبيعي ووارد الحدوث ولكن الشيء المقلق هو، إذا تعرضت لهذا العطل وأنت خارج مدينتك، وفي هذه الحاله فمن الضروري اقتناء كابل البطارية والقيام بتوصيله بسيارة اخرى، لتبادل الشحنات الكهربائية واعادة وضع تفعيل سيارتك من جديد.





2- جهاز نفخ الاطارات الكهربائي

نعلم أن سلامة اطارات السيارة من أهم عوامل السلامة والأمان لقائدي السيارات ومن بصحبتهم، ولذلك فمن الأمور الغير سارة هي تعرض اطار سيارتك إلى تثقب مفاجئ أو انخفاض مستوى الهواء بأحد الاطارات، وفي هذا الموقف نقوم بتوصيل جهاز النفخ الكهربائي داخل وحدة الطاقة الواقعة بالسيارة وتفعيل الجهاز، ثم نقوم بتوصيلة بالاطار والبدء في متابعة مستوى الهواء بداخلة حتى يكون الوضع على ما يرام.





3- الكلبش الحديدي "مانع السرقة"