إصابة زوجة وزير الصحة الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس آزار أن نتائج اختبار زوجته لفيروس كورونا جاءت إيجابية.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، كتب آزار في رسالة وجهها إلى موظفي الوزارة عبر البريد إلكتروني: "علمت عائلتي اليوم أن اختبار زوجتي جنيفر إيجابي لكوفيد-19".





وأكد أن زوجته اتبعت بدقة إرشادات الصحة العامة وعزلت نفسها فورا بعد ظهور الأعراض الأولية عليها وعلى الرغم من أن الفحص الأولي جاءت نتيجته سلبية، إلا أنه أشار إلى "أننا أجرينا الاختبار الجزيئي، وهو أكثر مصداقية وأظهر أن النتيجة إيجابية".





وقال عازار إنه وأطفاله جاءت فحوصهم سلبية ولا تظهر عليهم أعراض، و"سأواصل عملي بناء على نصيحة طبيبي وخبراء الصحة العامة مثل مدير مركز السيطرة على الأمراض روبرت ريدفيلد، مع الالتزام الصارم بإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة ومراقبة أي أعراض".





وأوصت مجموعة من الخبراء في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالسماح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.





وقالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إن "20 باحثا في المجال الطبي صوتوا لصالح استخدام اللقاح فيما امتنع خبير واحد عن التصويت".





ويعطي القرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية القدرة على منح الموافقة قريبا على اللقاح في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع اتخاذه في وقت مبكر يوم الجمعة.





وتشير وسائل إعلام أمريكية، إلى أنه "إذا تمت الموافقة بسرعة، فقد يبدأ لقاح موديرنا في الوصول إلى الولايات في وقت مبكر من يوم الاثنين".





ووعدت الشركة سابقا، بتقديم 50 مليون جرعة من اللقاحات في ديسمبر الجاري، مما سيمكن من تطعيم 25 مليون شخص، حيث يحتاج كل شخص إلى حقنتين للتطعيم.





ويتكون اللقاح من جرعتين، يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 28 يوما من تلقي الأولى، ويمكن تخزينه عند حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر، مما يجعله محافظا على فعاليته لمدة تصل إلى 6 أشهر.



