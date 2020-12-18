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رياضة

جوائز ذا بيست.. مفاجآت صادمة في اختيارات ميسي ورونالدو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
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محمد السعيد
شهدت اختيارات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس للأفضل في العالم 2020، العديد من المفاجآت.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" أمس، الخميس عن فوز روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في العالم  2020 " ذا بيست"، بعد منافسة مع ميسي ورونالدو.

وقام رونالدو باختيار روبرت ليفاندوفسكي في المركز الأول وليونيل ميسي في المركز الثاني رغم أن الثنائي هما منافسيه على الجائزة، بينما اختار كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

أما ميسي فاختار صديقه نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان " الذي كان بعيدا تماما عن الفوز بالجائزة في المركز الأول، وكيليان مبابي في المركز الثاني في وروبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث.

يذكر أن ليفاندوفسكي أصبح اللاعب رقم 17 الذي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم " ذا بيست".

السجل الكامل للفائزين بجائزة أفضل لاعب :

1991 الألماني لوثر ماتيوس (انتر ميلان الإيطالي) . 
1992 الهولندي ماركو فان باستن (ميلان الإيطالي).
1993 الإيطالي روبرتو باجيو (يوفنتوس الإيطالي).
1994 البرازيلي روماريو (برشلونة الإسباني).
1995 الليبيري جورج ويا (ميلان الإيطالي).
1996 البرازيلي رونالدو (برشلونة الإسباني).
1997 البرازيلي رونالدو (برشلونة الإسباني).
1998 الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس الإيطالي).
1999 البرازيلي ريفالدو (برشلونة الإسباني).
2000 الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس الإيطالي).
2001 البرتغالي لويس فيجو (ريال مدريد الإسباني).
2002 البرازيلي رونالدو (ريال مدريد الإسباني).
2003 الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد الإسباني).
2004 البرازيلي رونالدينيو (برشلونة الإسباني).
2005 البرازيلي رونالدينيو (برشلونة الإسباني).
2006 الإيطالي فابيو كانافارو (ريال مدريد الإسباني).
2007 البرازيلي كاكا (ميلان الإيطالي).
2008 البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي).
2009 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).
2010 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).
2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني). 
2012 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني). 
2013 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني). 
2014 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني). 
2015 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).
2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني).
2017 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني).
2018 الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني). 
2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).
2020 البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) .


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