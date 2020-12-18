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رياضة

شطة يكشف كواليس عدم حصول حسن شحاتة على الرخصة التدريبية برو من الكاف

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
شطة
شطة
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يسرى غازى
كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير اكاديميات النادي الأهلي عن كواليس عدم حصول حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني على الرخصة التدريبية برو من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.

قال شطة فى تصريحات إذاعية : الكاف لم يعقد أى كورسات خاصة بالرخصة التدريبية. منذ عام ٢٠١٧ ولم يتم الإعلان عن أية كورسات لمدربي الأندية والمنتخبات خلال تلك الفترة الزمنية.

أضاف: الكورسات التى انعقدت ٱنذاك فى المغرب وتم دعوة حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الوطني السابق من أجل الحصول على الرخصة التدريبية البرو لم تكتمل وبالتالي لم يحصل المعلم عليها.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف أن خطاب الكفاءة ينقذ عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب من شبح الاستبعاد من قيادة ذئاب الجبل فى بطولة كأس الكونفيدرالية.
 
كان مسؤولي الكاف قرروا منع ٢١ من مدربي الأندية الافريقية الذين لا يحملون الرخصة التدريبية A من قيادة فرقهم فى بطولتى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية.

قال المصدر ذاته أن عماد النحاس لا يحمل الرخصة التدريبية A لذا لا يمكنه قيادة المقاولون العرب فى بطولة كأس الكونفيدرالية خلال الفترة المقبلة.

أضاف : عماد النحاس يمكنه الحصول على خطاب كفاءة من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف استنادا إلى تاريخه التدريبي وكفاءته فى مجال التدريب.

لفت إلى ان خطاب الكفاءة الصادر من الكاف يمكن للمدرب عماد النحاس أن يستعيض به عن الرخصة التدريبية A تمهيدا للعمل بشكل طبيعى مدربا فى كأس الكونفدرالية.

أشار إلى أن خطاب الكفاءة الصادر من الكاف للمدرب عماد النحاس لا يعفيه من ضرورة الحصول على الرخصة التدريبيةA فى قادم الأيام من أجل العمل وقيادة اى فريق فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر استبعاد 21 مدربًا من قيادة فرقهم في النسخة الجديد لبطولاته.

وأضاف كاف في بيان عبر موقعة الرسمى: لن يتمكن المدربون من التواجد على مقاعد القيادة الفنية خلال مباريات مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

 وتابع: العدد المذكور لن يتمكن من التواجد في مقاعده نظرًا لعدم الحصول على «الرخصة A» من الاتحاد الإفريقي.

وأوضح في بيانه، أن المدربين ينتمون لعدة مدارس كروية، سواء إفريقية أو أوروبية وكذلك من البرازيل.

ولم يحدد كاف أسماء المدربين الذين مازالوا بحاجة للحصول على الرخصة الأولى الخاصة به من أجل السماح لهم بالتواجد على مقاعدهم.

وفقًا لراؤول شيبندا، مدير الاتحاد الإفريقي للتطوير: يتعلق الأمر برفع مستوى المدربين المحليين لضمان تدريب أفضل للأندية الأفريقية. يجب أن يفضل هذا الإجراء اختيار المدربين المؤهلين لتولي المسؤولية. سيكون لدى رؤساء الأندية ثقة أكبر بالنفس. وسيكون من الواضح أكثر أن يتم تعيين مدرب محلي بدلًا من البحث في مكان آخر.
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